Actividades: caminata, conversatorio y peña musical

Río de Janeiro, en guerra: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías
La Corte Suprema avaló el juicio contra Cristina por la Causa Cuadernos
Alvite volvió a Tribunales y el juicio asoma recién para 2026
El drama sin fin: el Club Ateneo Popular sufrió el décimo robo del año
Alak envía al Concejo la ordenanza Fiscal y el Presupuesto 2026
Sergio Vizcaíno: es paleontólogo, entrena arqueros y formó a jugadoras de Estudiantes y Gimnasia
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Debut auspicioso de la boleta única en las elecciones legislativas
Comienza el escrutino definitivo que puede ser clave en ocho provincias
El Presidente comienza a negociar las reformas con gobernadores
Acuerdan construir un barrio con 66 viviendas en Villa Garibaldi
Pese a la conciliación obligatoria, Acerías Berisso sigue sin operar
Por mail: clubes@eldia.com
Por WhatsApp: 2215436272
El sábado 1 de noviembre, desde las 10, se realizará en la Biblioteca Popular “La Chicharra” (18 esquina 71) una caminata “al modelo de un acordeón”. Con la conducción de Manuel Negrín y Gabriela Pesclevi, la actividad promete un recorrido de siete cuadras por el barrio Meridiano V donde “haremos foco en acordeones encontrados en el espacio. Pasaremos por diez postas”, advirtieron desde la organización. Para participar, llenar el siguiente formulario: https://forms.gle/JAG4Xi5RWC86f1J96.
La profesora Ana María Altamirano brindará una charla sobre el artista Atilio Boveri, mañana a las 19, en el auditorio de la Catedral, calle 51 entre 14 y 15, con entrada libre y gratuita y la organización de la comisión de cultura de la Fundación Catedral.
El Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157) realiza el 2 de noviembre una “Gran Peña Folklórica”. Las reservas al: 221 6170451.
