Actividades: caminata, conversatorio y peña musical

CONTACTOS Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

CAMINATA EN LA CHICHARRA

El sábado 1 de noviembre, desde las 10, se realizará en la Biblioteca Popular “La Chicharra” (18 esquina 71) una caminata “al modelo de un acordeón”. Con la conducción de Manuel Negrín y Gabriela Pesclevi, la actividad promete un recorrido de siete cuadras por el barrio Meridiano V donde “haremos foco en acordeones encontrados en el espacio. Pasaremos por diez postas”, advirtieron desde la organización. Para participar, llenar el siguiente formulario: https://forms.gle/JAG4Xi5RWC86f1J96.

CONVERSATORIOS EN LA CATEDRAL

La profesora Ana María Altamirano brindará una charla sobre el artista Atilio Boveri, mañana a las 19, en el auditorio de la Catedral, calle 51 entre 14 y 15, con entrada libre y gratuita y la organización de la comisión de cultura de la Fundación Catedral.

PEÑA FOLCLÓRICA

El Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157) realiza el 2 de noviembre una “Gran Peña Folklórica”. Las reservas al: 221 6170451.