Escándalo real: el príncipe Andrés, al borde del desalojo por el caso Epstein

Río de Janeiro, en guerra: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías
La Corte Suprema avaló el juicio contra Cristina por la Causa Cuadernos
Alvite volvió a Tribunales y el juicio asoma recién para 2026
El drama sin fin: el Club Ateneo Popular sufrió el décimo robo del año
Alak envía al Concejo la ordenanza Fiscal y el Presupuesto 2026
Sergio Vizcaíno: es paleontólogo, entrena arqueros y formó a jugadoras de Estudiantes y Gimnasia
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Debut auspicioso de la boleta única en las elecciones legislativas
Comienza el escrutino definitivo que puede ser clave en ocho provincias
El Presidente comienza a negociar las reformas con gobernadores
Acuerdan construir un barrio con 66 viviendas en Villa Garibaldi
Pese a la conciliación obligatoria, Acerías Berisso sigue sin operar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En el corazón de Windsor, el silencio del Royal Lodge —una mansión de 30 habitaciones donde el príncipe Andrés vivió por dos décadas junto a su exesposa Sarah Ferguson— se quebró. La Casa de Windsor enfrenta su propia “guerra civil”. El motivo: el rey Carlos III decidió ponerle fin al confort del príncipe caído en desgracia por su vínculo con Jeffrey Epstein.
Según trascendió, el monarca tenía previsto llegar personalmente a la propiedad para comunicarle a su hermano que debía abandonar la casa. Pero los helicópteros de la BBC sobrevolando la zona frenaron la escena. Carlos, agotado tras su viaje al Vaticano, prefirió retirarse. Buckingham temió que el escándalo se volviera incontrolable.
Nadie ignora la fragilidad del rey, quien atraviesa un cáncer que lo obliga a dosificar su energía. Tampoco pasa desapercibido el delicado estado emocional de Andrés, hundido en la depresión desde que su amistad con el magnate pedófilo Epstein le costó su reputación y sus títulos.
“Carlos no quiere dejar a su hermano en la calle”, deslizan fuentes cercanas al palacio. Pero el clima interno se tensó aún más luego de que el monarca fuera abucheado en público por proteger a Andrés. Una señal de que el escándalo no solo daña puertas adentro.
En medio del desconcierto, el príncipe William tomó el control. Como heredero y futuro rey, quiere una monarquía “eficaz, moderna y sin manchas”. Y eso, según él, significa sacar a Andrés del mapa.
El duque de York —ya sin título— habría aceptado irse del Royal Lodge con una condición: mudarse a Frogmore Cottage, la casa que perteneció a Harry y Meghan antes de su exilio californiano. También pidió que su exesposa Sarah pudiera instalarse en Adelaide Cottage, hasta ahora hogar de los príncipes de Gales.
LE PUEDE INTERESAR
Inundaciones y destrozos en Jamaica por el huracán Melissa
LE PUEDE INTERESAR
Israel ataca Gaza tras acusar a Hamás de enfrentar a sus tropas
William, en cambio, quiere enviar un mensaje claro: ni privilegios ni segundas oportunidades. “No lo quiere de vecino ni en el espejo retrovisor”, cuentan los cronistas de palacio.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí