Buscan a un abogado con una condena en sede penal

Nuevo COU: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro
Nuevo COU: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro
Río, un baño de sangre: la operación más brutal contra narcos en Brasil deja 132 muertos
Racing no pudo embocar a Flamengo y quedó afuera de la Libertadores
EL DIA de los domingos llega con una agenda fuera de lo común
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
El dólar retomó la baja poselectoral y sigue la racha alcista de acciones
$Libra: revelaciones de la comisión legislativa que investiga el caso
Libertarios y el PRO avanzan con un interbloque en Diputados
“Espero que esta vez entiendan que hace falta el Presupuesto”
Confirmaron el aumento del 4,1% en el precio del boleto de micros
El Presupuesto municipal 2026, estimado en $462 mil millones
Analizan crear un ente municipal que administre el Cementerio
Una auxiliar denunciada por alentar a su hija a golpear a la compañera
Acerías Berisso: aún en conciliación obligatoria, permanece cerrada
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Damián Raúl Mitre fue condenado a la pena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de exhibiciones obscenas agravadas en perjuicio de uno de sus hijos menores de edad. El Tribunal de Casación Penal bonaerense así lo determinó al rechazar un recurso de la defensa. Desde ese momento, el acusado, de profesión abogado, desapareció y ya tendría orden de captura nacional e internacional.
De acuerdo al fallo al que accedió este diario, este caso arrancó con una resolución del Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata, que condenó a Mitre a diez años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor responsable de corrupción de menores agravada por tratarse la víctima de un menor de trece años de edad y por ser (el autor) su ascendiente.
Sin embargo, ante el recurso de casación interpuesto por los defensores, la Sala, por mayoría, recaratuló el delito como exhibiciones obscenas agravadas y reenvió las actuaciones al tribunal de origen a fin de que, mediante un juez o jueza habilitados, y previa audiencia de cesura del juicio, se determine la sanción a imponer.
Así las cosas, con la firma de la jueza Silvia Hoerr, el citado tribunal condenó a Mitre a tres años y seis meses de prisión por resultar autor de ese delito. Y ahora, contra dicho pronunciamiento, se interpuso un nuevo recurso de casación, pero el que no encontró favorable acogida en una decisión dividida.
La víctima, a través de su madre, contó con la asistencia letrada de los abogados Diego Dousdebes y Martín Ebra, quienes trabajaron junto al fiscal Martín Chiorazzi para lograr que Mitre se ponga a derecho.
Sin embargo, por el momento no apareció y hasta trató de dilatar la definición de su situación procesal con la interposición de un hábeas corpus, que fue desestimado, porque ya hay doble conforme en la imposición de la pena. El Tribunal II y Casación.
LE PUEDE INTERESAR
Detuvieron a un supuesto pirómano en Punta Lara
LE PUEDE INTERESAR
Escándalo en el juicio por Cecilia Strzyzowski
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí