Buscan a un abogado con una condena en sede penal

Damián Raúl Mitre fue condenado a la pena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de exhibiciones obscenas agravadas en perjuicio de uno de sus hijos menores de edad. El Tribunal de Casación Penal bonaerense así lo determinó al rechazar un recurso de la defensa. Desde ese momento, el acusado, de profesión abogado, desapareció y ya tendría orden de captura nacional e internacional.

De acuerdo al fallo al que accedió este diario, este caso arrancó con una resolución del Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata, que condenó a Mitre a diez años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor responsable de corrupción de menores agravada por tratarse la víctima de un menor de trece años de edad y por ser (el autor) su ascendiente.

Sin embargo, ante el recurso de casación interpuesto por los defensores, la Sala, por mayoría, recaratuló el delito como exhibiciones obscenas agravadas y reenvió las actuaciones al tribunal de origen a fin de que, mediante un juez o jueza habilitados, y previa audiencia de cesura del juicio, se determine la sanción a imponer.

Así las cosas, con la firma de la jueza Silvia Hoerr, el citado tribunal condenó a Mitre a tres años y seis meses de prisión por resultar autor de ese delito. Y ahora, contra dicho pronunciamiento, se interpuso un nuevo recurso de casación, pero el que no encontró favorable acogida en una decisión dividida.

La víctima, a través de su madre, contó con la asistencia letrada de los abogados Diego Dousdebes y Martín Ebra, quienes trabajaron junto al fiscal Martín Chiorazzi para lograr que Mitre se ponga a derecho.

Sin embargo, por el momento no apareció y hasta trató de dilatar la definición de su situación procesal con la interposición de un hábeas corpus, que fue desestimado, porque ya hay doble conforme en la imposición de la pena. El Tribunal II y Casación.