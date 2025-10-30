Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la tarjeta del Cartonazo | Súper pozo de $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20.000.000

Policiales |EXHIBICIONES OBSCENAS

Buscan a un abogado con una condena en sede penal

Buscan a un abogado con una condena en sede penal

Damián Raúl Mitre

30 de Octubre de 2025 | 02:43
Edición impresa

Damián Raúl Mitre fue condenado a la pena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de exhibiciones obscenas agravadas en perjuicio de uno de sus hijos menores de edad. El Tribunal de Casación Penal bonaerense así lo determinó al rechazar un recurso de la defensa. Desde ese momento, el acusado, de profesión abogado, desapareció y ya tendría orden de captura nacional e internacional.

De acuerdo al fallo al que accedió este diario, este caso arrancó con una resolución del Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata, que condenó a Mitre a diez años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor responsable de corrupción de menores agravada por tratarse la víctima de un menor de trece años de edad y por ser (el autor) su ascendiente.

Sin embargo, ante el recurso de casación interpuesto por los defensores, la Sala, por mayoría, recaratuló el delito como exhibiciones obscenas agravadas y reenvió las actuaciones al tribunal de origen a fin de que, mediante un juez o jueza habilitados, y previa audiencia de cesura del juicio, se determine la sanción a imponer.

Así las cosas, con la firma de la jueza Silvia Hoerr, el citado tribunal condenó a Mitre a tres años y seis meses de prisión por resultar autor de ese delito. Y ahora, contra dicho pronunciamiento, se interpuso un nuevo recurso de casación, pero el que no encontró favorable acogida en una decisión dividida.

La víctima, a través de su madre, contó con la asistencia letrada de los abogados Diego Dousdebes y Martín Ebra, quienes trabajaron junto al fiscal Martín Chiorazzi para lograr que Mitre se ponga a derecho.

Sin embargo, por el momento no apareció y hasta trató de dilatar la definición de su situación procesal con la interposición de un hábeas corpus, que fue desestimado, porque ya hay doble conforme en la imposición de la pena. El Tribunal II y Casación.

LE PUEDE INTERESAR

Detuvieron a un supuesto pirómano en Punta Lara

LE PUEDE INTERESAR

Escándalo en el juicio por Cecilia Strzyzowski

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El padre de un futbolista famoso fue detenido en La Plata: integraba una banda delictiva

Investigan si hubo un femicidio: quien era la mujer murió bajo las llamas en el confuso incendio de Berisso

Presente y futuro del Barba Domínguez

Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves

VIDEO.- Río de Janeiro, un baño de sangre: el operativo más letal de la historia

Se viene el debut de Benjamín Vicuña como conductor en la televisión argentina: llegará al programa prime time en uno de los canales más vistos

Simeone lo llevó para reforzar al Estudiantes campeón, nunca perdió y hoy es nuevo entrenador de Atlético Tucumán

Críticas de la CGT contra Cristina por el baile en el balcón: "Estábamos perdiendo"
+ Leidas

Hubo afiches contra Marcos Rojo

Colapinto: todo listo para el esperado anuncio oficial

“Fue un caos total, no sabíamos qué iba a pasar”

Los números de la suerte del miércoles 30 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

La Academia quedó en el umbral de la segunda final

Villalba y Panaro se perfilan para jugar

Río, un baño de sangre: la operación más brutal contra narcos en Brasil deja 132 muertos

Estudiantes define el once para el domingo
Últimas noticias de Policiales

Muerte y dudas: el peor final para una relación desgastada

Ya son 10 los policías detenidos por apremios en una comisaría

Delincuentes armados dieron el golpe en la zona de Parque Castelli

Fallo clave por el triple crimen narco en Varela
Espectáculos
Casi se van a la manos en vivo: lo que no se vio del "carajeo" entre Rial y Grabois
“Cuando ve el hueso, lo aprovecha": Maxi López rechazó una propuesta que le hizo Wanda Nara
Fede Bal se negó a ir al programa de Yanina Latorre: “Solo quiero entender”
Yuyito González ignoró a Yanina Latorre en vivo y desató su furia: “Esas extensiones podridas”
Cinthia Fernández promocionó su servicio como abogada sin recibirse y desató el escándalo: “Es ejercicio ilegal”
La Ciudad
Nuevo COU: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro
Cien jardines “truchos”: denuncia y alerta regional
Micros: Alak envía al Concejo la ampliación de recorridos
Confirmaron el aumento del 4,1% en el precio del boleto de micros
En un barrio de Romero hasta acarrean el agua
Información General
Frente a un ACV: sólo el 38% sabe cómo reaccionar
Creció un 5% el número de hablantes de español
El pan como símbolo de identidad, tradición y encuentro: vuelve la Fiesta en Carhué
Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves
Sorpresa en la ruta: en un operativo Gendarmería incautó tres lagartos de origen africano
Deportes
Racing hizo frente pero se quedó sin final
Racing hizo frente pero se quedó sin final
La Academia quedó en el umbral de la segunda final
Hubo afiches contra Marcos Rojo
Úbeda busca definir al reemplazante de Paredes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla