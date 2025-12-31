Crecen especulaciones sobre volver a las re-re: el pedido de 82 intendentes

Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
Son los que ya cumplieron dos mandatos. Las movidas que están en marcha y las posturas de distintos espacios políticos
Luego de que el kicillofismo reafirmara el lunes que insistirá con la modificación de la ley que impide ejercer más de dos mandatos consecutivos en los municipios bonaerenses, las especulaciones sobre el contenido de una eventual reforma política que este año trate la Legislatura se multiplicaron.
Recostándose en la alianza que supo construir con los jefes comunales del peronismo, el gobernador, Axel Kicillof, planea volver a dar la discusión legislativa el año próximo, en el marco de su lanzamiento como candidato presidencial. Reinstalar las reelecciones indefinidas es un reclamo planteado por los intendentes del peronismo, entre ellos, el ensenadense Mario Secco como la voz más señalada, pero no excluye al radicalismo. Si bien la UCR posterga su posición hasta después del verano, se advierte que 15 de sus 27 alcaldes se encuentran en situación de no poder postularse a una reelección en 2027.
El cambio en cuestión es sobre la ley impulsada en 2016 por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, que no permite ejercer más de dos mandatos consecutivos ni a intendentes ni a legisladores o concejales y consejeros escolares bonaerenses.
A mediados del año que se va el Senado provincial votó una modificación a esa norma que vale para los cargos legislativos -provinciales y municipales- y que, con amplia polémica, fue votada gracias al desempate de la vicegobernadora Verónica Magario. No obstante, la iniciativa con media sanción fue postergada en la Cámara de Diputados, donde ahora su autor, el exsenador y ahora diputado Luis Vivona, intentará reimpulsar.
Si bien el episodio es antecedente y ejemplo de lo complejo que será impulsar el cambio de alto costo político, también debe advertirse que el proyecto camporista contemplaba devolver la posibilidad de las re-re a legisladores, concejales, consejeros escolares pero excluía a los intendentes.
El argumento expresado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, se vuelva sobre la idea de que la limitación de sólo dos mandatos para los intendentes es “proscriptiva”. Y si bien cada vez hay más especulaciones sobre la instalación de la discusión en la nueva Legislatura, ésta se insertaría en un debate más amplio que contempla la propuesta de la Boleta Única de Papel (BUP) y las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Los bonaerenses, por primera vez dueños de su calendario electoral
Protesta e incidentes en el Concejo de Morón
En este contexto, la posición de Kicillof tensiona con la de los otros dos líderes de las patas peronistas bonaerenses: Máximo Kirchner y Sergio Massa están en contra de eliminar el límite a las re-reelecciones.
En el caso de Massa, esto es porque su espacio fue, junto a Vidal, uno de los impulsores en la Legislatura de la norma que impide una tercera postulación consecutiva.
En tanto, en el caso de La Cámpora, la oposición al proyecto para cambiar la ley se propone frenar los pasos de Kicillof hacia una candidatura presidencial en 2027.
