Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Como parte de la reforma política que se impulsa

Crecen especulaciones sobre volver a las re-re: el pedido de 82 intendentes

Son los que ya cumplieron dos mandatos. Las movidas que están en marcha y las posturas de distintos espacios políticos

Crecen especulaciones sobre volver a las re-re: el pedido de 82 intendentes

El tema estará en la agenda de la legislatura bonaerense / WEB

31 de Diciembre de 2025 | 02:47
Edición impresa

Luego de que el kicillofismo reafirmara el lunes que insistirá con la modificación de la ley que impide ejercer más de dos mandatos consecutivos en los municipios bonaerenses, las especulaciones sobre el contenido de una eventual reforma política que este año trate la Legislatura se multiplicaron.

Recostándose en la alianza que supo construir con los jefes comunales del peronismo, el gobernador, Axel Kicillof, planea volver a dar la discusión legislativa el año próximo, en el marco de su lanzamiento como candidato presidencial. Reinstalar las reelecciones indefinidas es un reclamo planteado por los intendentes del peronismo, entre ellos, el ensenadense Mario Secco como la voz más señalada, pero no excluye al radicalismo. Si bien la UCR posterga su posición hasta después del verano, se advierte que 15 de sus 27 alcaldes se encuentran en situación de no poder postularse a una reelección en 2027.

El cambio en cuestión es sobre la ley impulsada en 2016 por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, que no permite ejercer más de dos mandatos consecutivos ni a intendentes ni a legisladores o concejales y consejeros escolares bonaerenses.

A mediados del año que se va el Senado provincial votó una modificación a esa norma que vale para los cargos legislativos -provinciales y municipales- y que, con amplia polémica, fue votada gracias al desempate de la vicegobernadora Verónica Magario. No obstante, la iniciativa con media sanción fue postergada en la Cámara de Diputados, donde ahora su autor, el exsenador y ahora diputado Luis Vivona, intentará reimpulsar.

Si bien el episodio es antecedente y ejemplo de lo complejo que será impulsar el cambio de alto costo político, también debe advertirse que el proyecto camporista contemplaba devolver la posibilidad de las re-re a legisladores, concejales, consejeros escolares pero excluía a los intendentes.

El argumento expresado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, se vuelva sobre la idea de que la limitación de sólo dos mandatos para los intendentes es “proscriptiva”. Y si bien cada vez hay más especulaciones sobre la instalación de la discusión en la nueva Legislatura, ésta se insertaría en un debate más amplio que contempla la propuesta de la Boleta Única de Papel (BUP) y las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

LE PUEDE INTERESAR

Los bonaerenses, por primera vez dueños de su calendario electoral

LE PUEDE INTERESAR

Protesta e incidentes en el Concejo de Morón

En este contexto, la posición de Kicillof tensiona con la de los otros dos líderes de las patas peronistas bonaerenses: Máximo Kirchner y Sergio Massa están en contra de eliminar el límite a las re-reelecciones.

En el caso de Massa, esto es porque su espacio fue, junto a Vidal, uno de los impulsores en la Legislatura de la norma que impide una tercera postulación consecutiva.

En tanto, en el caso de La Cámpora, la oposición al proyecto para cambiar la ley se propone frenar los pasos de Kicillof hacia una candidatura presidencial en 2027.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Procesaron y detuvieron a dos empleados de la Legislatura bonaerense por abusos sexuales en el interior del palacio

La ola de calor, un infierno para los vecinos de La Plata que están sin agua y sin luz

Lejos del caribe y el glamour: el destino inesperado que eligió un jugador del Pincha en Brasil

VIDEO. Despiste y milagro en Ensenada: dos personas se salvaron de ser embestidas tras un choque

Cuenta DNI en enero: habrá descuentos todas las semana en carnicerías y promos especiales en la Costa

¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal

“Estoy enojada, ¡horrible!”: Mirtha reavivó su ira contra Chiche Gelblung

Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero
+ Leidas

Salida al exterior y un posible retorno en Estudiantes

VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"

¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?

El año termina con el termómetro “explotado” en La Plata: ¿cuándo llega el alivio?

Bronca y angustia por el cierre sin aviso de un Primario privado

Pintado en la mira y Weigandt a la espera

El prematuro debut en la Copa Argentina complica la Noche del León

Dos casos en estudio: se analizan los futuros de Max y Giampaoli
Últimas noticias de Política y Economía

Javier Faroni en la mira: se quiso ir a Uruguay y lo frenaron

Causa AFA: tasan en más de US$ 20 millones la mansión de Pilar

El Gobierno convierte la ANDIS en Secretaría y la integra al Ministerio de Salud

Milei le cerró la billetera a la Vicepresidenta
Información General
Hallazgo platense: una nueva era en marcapasos
Fin de año con alta afluencia en la Costa Atlántica
Crean un gel capaz de restaurar el esmalte dental
De playa Grande a "playa chica": revuelo en uno de los balnearios más concurridos de Mar del Plata
VIDEO.- "Diablo de Polvo" en Florencio Varela: ¿qué es este remolino que también se da en Marte?
Policiales
VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"
La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región
Un año atravesado por crímenes desgarradores que nadie olvidará
Armas, una moto robada y menores involucrados
Simularon ser pasajeros y asaltaron a un taxista
Deportes
2025: El año que entró por el aro
¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?
Salida al exterior y un posible retorno en Estudiantes
El prematuro debut en la Copa Argentina complica la Noche del León
Pintado en la mira y Weigandt a la espera
Espectáculos
“La empleada”: un laberinto emocional
Aventuras marinas, terror y un colorido mundo robótico
Hawkins dice adiós: se va la última para “Stranger Things”
Tras rebautizarlo como Trump, artistas cancelan shows en el Kennedy Center
La Plata distinguió a uno de sus “hijos” en el mundo, Leonardo García Alarcón

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla