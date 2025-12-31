Hawkins dice adiós: se va la última para “Stranger Things”

Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
El episodio final de la serie se estrenará hoy en Netflix y será un momento cargado de épica que los fans esperan con ansias
Desde su estreno en 2016, “Stranger Things” se convirtió en mucho más que una serie de Netflix. Lo que comenzó como un homenaje explícito al cine fantástico y de aventuras de los años ochenta terminó consolidándose como uno de los productos culturales más influyentes de la última década.
En 2025, la ficción creada por los hermanos Matt y Ross Duffer se encamina hacia su final definitivo con la quinta temporada. Una despedida largamente esperada que promete ser tan épica como emotiva y que ya comenzó a tomar forma con la llegada de los primeros episodios en dos partes en los que se delineó la forma en que los valientes amigos de Hawkins se preparan para su último acto en el afán de terminar con Vecna de una vez por todas.
Desde el primer episodio, “Stranger Things” construyó un universo en el que lo cotidiano convivía con lo siniestro. Hawkins era un pueblo aparentemente tranquilo, de esos donde todos se conocen y la vida transcurre sin sobresaltos. Sin embargo, la desaparición de Will Byers alteró ese equilibrio y abrió la puerta a una trama que ahora tendrá su cierre por todo lo alto.
A partir de ese hecho inicial, la serie desplegó un entramado narrativo cada vez más ambicioso: experimentos secretos del Gobierno, niños con habilidades extraordinarias, dimensiones paralelas y un portal hacia el Upside Down, un reino oscuro que amenaza con devorar todo a su paso. Con el correr de las temporadas, el peligro dejó de ser un misterio oculto para convertirse en una amenaza concreta y devastadora, que ahora concentró en Vecna toda su oscuridad.
En esta última etapa, ya no está en juego solo el destino de Hawkins, sino el de toda la humanidad.
En términos argumentales, la quinta temporada se sitúa en el otoño de 1987. Hawkins continúa en estado de shock tras la apertura de múltiples portales que conectan el pueblo con el Upside Down. El grupo vuelve a reunirse con un único objetivo: encontrar y matar a Vecna, la amenaza más letal que hayan enfrentado hasta ahora. Sin embargo, el enemigo no es el único problema, ya que en la trama se conocen detalles de la creación de este universo paralelo y su verdadera peligrosidad.
Es por eso que el episodio final de “Stranger Things” no será poca cosa, sino que se pondrá a la altura de las circunstancias y de lo que los fans esperan para este cierre. Se estrenará de manera global el miércoles 31 de diciembre de 2025 a las 22 horas, en Argentina, en lo que se conocerá como la “Noche de Hawkins”.
El capítulo 8 del Volumen 3 fue planteado como una experiencia cinematográfica total y es por eso que contará con una duración superior a las dos horas y además, algunos fanáticos tendrán la posibilidad de verlo en cines selectos de distintas capitales del mundo.
Tras los hechos ocurridos en los episodios previos, muchos seguidores elaboraron teorías de qué podría pasar y si existiría algún “sacrificio” como ocurrió en temporadas pasadas con personajes como Bob o Eddie. Entre los rumores más fuertes, los foros de debate online se enfocaron en Steve, quien tuvo un crecimiento exponencial en las últimas temporadas y se erige como uno de los “héroes” del grupo, capaz de sacrificarse por sus amigos. Lo que es seguro, es que será un final que abrirá debates y que dividirá las aguas, tal como pasa con grandes producciones y sus cierres.
Aunque la historia de Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Max y Will se cierra, el universo creado por los Duffer no desaparece. Los creadores ya confirmaron la expansión de la franquicia con nuevos formatos y relatos como “Stranger Things: Tales From ’85”, una serie antológica que explorará historias paralelas ocurridas en Hawkins durante los años más intensos de la actividad sobrenatural. También hay en desarrollo una obra teatral y una serie animada.
