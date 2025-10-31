Remontada de Palmeiras: rival de Flamengo

Palmeiras hizo el milagro: goleó 4-0 a Liga de Quito y se clasificó a la final de la Copa Libertadores que definirá frente a Flamengo en Lima, como ya sucedió en 2021. Pudo revertir el 0-3 en Quito para decir presente en otra final (la sexta).

El partido se dio como se esperaba, con Palmeiras yendo al ataque y arrinconando a su rival desde el minuto 1. Tuvo muchas chances y el paraguayo Ramón Sosa marcó el 1-0 a los 20 minutos. Siguió por el segundo que lo consiguió de manera polémica porque Wilmar Roldán había adicionado 3 minutos y llegó a los 49 minutos, tras un cabezazo que habilitó a Bruno Fuchs. Así dejó la esperanza más viva que nunca en búsqueda de una remontada épica en un estadio que vibraba pensando en el batacazo.

El tercer gol llegó a los 22 minutos del complemento cuando Liga se había adelantado unos metros: pelotazo a Vitor Roque, una pesadilla, que asistió a Raphael Veiga.

El mencionado Veiga transformó en gol un penal que le cometieron al lateral Allan Elías, un animal en ataque. Faltaban 10 minutos cuando llegó el cuarto. Ya no hubo chance de nada más.