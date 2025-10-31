Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Ya podés conseguir la tarjeta del Cartonazo | Súper pozo de $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20.000.000

Deportes |Se metió en la final de la copa libertadores

Remontada de Palmeiras: rival de Flamengo

Goleó 4-0 a Liga de Quito y se clasificó para definir en Lima ante el equipo carioca. El dato: había perdido 3-0 en la altura de Quito

Remontada de Palmeiras: rival de Flamengo

Increíble como lo dio vuelta palmeiras. Definirá contra Flamengo

31 de Octubre de 2025 | 04:41
Edición impresa

Palmeiras hizo el milagro: goleó 4-0 a Liga de Quito y se clasificó a la final de la Copa Libertadores que definirá frente a Flamengo en Lima, como ya sucedió en 2021. Pudo revertir el 0-3 en Quito para decir presente en otra final (la sexta).

El partido se dio como se esperaba, con Palmeiras yendo al ataque y arrinconando a su rival desde el minuto 1. Tuvo muchas chances y el paraguayo Ramón Sosa marcó el 1-0 a los 20 minutos. Siguió por el segundo que lo consiguió de manera polémica porque Wilmar Roldán había adicionado 3 minutos y llegó a los 49 minutos, tras un cabezazo que habilitó a Bruno Fuchs. Así dejó la esperanza más viva que nunca en búsqueda de una remontada épica en un estadio que vibraba pensando en el batacazo.

El tercer gol llegó a los 22 minutos del complemento cuando Liga se había adelantado unos metros: pelotazo a Vitor Roque, una pesadilla, que asistió a Raphael Veiga.

El mencionado Veiga transformó en gol un penal que le cometieron al lateral Allan Elías, un animal en ataque. Faltaban 10 minutos cuando llegó el cuarto. Ya no hubo chance de nada más.

 

 

LE PUEDE INTERESAR

Federal A: Sp Belgrano va por la heroica ante Guillermo Brown (PM)

LE PUEDE INTERESAR

La final de Copa Argentina se juega en cancha de Instituto y con VAR
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Flamengo apelará la expulsión de Gonzalo Plata
Multimedia

Fútbol Infantil

Turf - Programas y resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nuevo COU de La Plata: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro

La Plata: qué se sabe del asesinato a balazos y cuchillazos

En fotos y videos | La Asamblea de Gimnasia terminó con sillazos y con una fuerte desaprobación a la Comisión

VIDEO. Atraparon al cómplice del hombre que baleó a una cajera en La Plata: conducía un Uber en Capital Federal

Morena Rial seguirá en la cárcel: los argumentos del por qué le negaron la prisión domiciliaria

Cómo le fue al Pincha de local ante Boca en 10 años

VIDEO.- "Están vaciando la fábrica": se extiende el conflicto en Acerías Berisso
+ Leidas

Fue una Asamblea caliente y bochornosa

De quinteros a verduleros: Bolivianos al mando del rubro que explotó

En la Ciudad “llueven” pedazos de hierro, mampostería y balcones

Wanda y el video en las favelas… ¡con el permiso del Comando Vermelho!

Milei con gobernadores: en busca de apoyo a las reformas

Zaniratto perfila el once para ir al Monumental

El escrutinio definitivo ratificó resultados

Tras la pista del capo del Comando Vermelho: ¿puede venir a Argentina?
Últimas noticias de Deportes

Fue una Asamblea caliente y bochornosa

Zaniratto perfila el once para ir al Monumental

Medina: un partido aparte con el club que lo vio nacer

Preocupación en River por la rodilla de Montiel
Política y Economía
Milei con gobernadores: en busca de apoyo a las reformas
Kicillof dijo que Milei “le da pena” por no aceptar críticas
Salarios por productividad y tope a las indemnizaciones
La CGT resolvió que va a “plantarse” contra la reforma en el trabajo
“Los cambios serán cuando los considere necesario”
Espectáculos
Abel Pintos: “Empezó a importarme lo que podía decir, no cómo lo iba a decir”
Vuelven los Gritos en el Planetario
Rebelión ficcional: una obra con dos finales se suma a la cartelera
More seguirá presa: le negaron domiciliaria y le dictaron preventiva
LiberArte: puente cultural entre Argentina y Alemania
Policiales
Sin atenuantes: perpetua por un femicidio en Romero
El acusado de un trágico embiste reconoció su responsabilidad
El drama de otro jubilado que fue asaltado en su casa de La Loma
Encañonaron a dos mujeres durante un feroz robo
El sospechoso del incendio fatal continúa internado
La Ciudad
De quinteros a verduleros: Bolivianos al mando del rubro que explotó
En la Ciudad “llueven” pedazos de hierro, mampostería y balcones
Amplia agenda platense para celebrar Halloween
El Club Caminos sueña en grande con apoyo de futuros arquitectos
En Acerías Berisso, otra vez tensión

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla