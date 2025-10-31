Belmonte y Zeballos se meterían en el once

De quinteros a verduleros: Bolivianos al mando del rubro que explotó
Más allá de que tiene disponible a Ander Herrera, el español seguiría en el banco. El Changuito iría por Williams Alarcón
Boca continúa con su preparación para el partido del domingo ante Estudiantes en UNO. Claudio Úbeda empieza a perfilar un once, con el objetivo de lograr otra victoria clave. Habría más de una modificación.
En primer lugar y más allá de las primeras pruebas de la semana, finalmente Tomás Belmonte sería el reemplazante de Leandro Paredes. Si bien por características parecidas está disponible Ander Herrera, la idea es que el español siga sumando minutos desde el banco de suplentes. Además al ya tener a Delgado como volante creativo, la idea de Úbeda es tener otro mediocampista que tenga un rol más de quite.
Después, el otro que se metería como es Exequiel Zeballos, de grandes ingresos ante Belgrano y Barracas Central. El Changuito volvería a la titularidad después de varios partidos y reemplazaría a Williams Alarcón.
Ayer, el cuerpo técnico trabajó estos ingresos en la práctica que realizó el equipo en La Bombonera, donde se mantuvo el esquema táctico 4-4-2.
Por su parte, Juan Barinaga y Miguel Merentiel entrenaron ayer sin problemas y serán de la partida ante el Pincha, más allá de arrastrar algunas molestias. Por su parte y pese a tener cuatro amarillas, Lautaro Di Lollo va a ser de la partida junto a Ayrton Costa como dupla central.
De esta manera y de no mediar, el once sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel.
Uno de los temas que empieza a ponerse en agenda en el mundo Boca es quién será el entrenador el próximo año. Luego del fallecimiento de Miguel Russo, Riquelme le dio el respaldo a su cuerpo técnico para que continúe hasta fin de año, con Claudio Úbeda a la cabeza.
Si bien, el compromiso es hasta fin de año, Úbeda buscará lograr los objetivos que se propuso Boca para soñar con continuar en el cargo. En primer lugar, la gran misión es clasificar a la Copa Libertadores y después, ganar el Torneo Clausura para cortar con una sequía de dos años y medio sin títulos.
Más allá que el Xeneize se encuentra en playoffs y también en zona directa de Libertadores por Tabla Anual, deberá afrontar tres finales: primero el Pincha y después dos encuentros como local: el Superclásico con River y Tigre.
Riquelme, por el momento, se toma el tema con tranquilidad. Si bien está la posibilidad de la continuidad de Úbeda, también hay otros nombres en el radar que interesan como Antonio Mohamed y Rodolfo Arruabarrena. Sin embargo, el desenlace del Torneo Clausura será lo que pueda llegar a determinar la situación.
