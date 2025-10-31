Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Ya podés conseguir la tarjeta del Cartonazo | Súper pozo de $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20.000.000

Deportes |El lunes ante central córdoba en santiago

Racing golpeado quiere levantar en el plano local

Mientras la continuidad del DT está en el centro de la escena, la Academia busca salir del bajón copero y piensa en el Clausura

Racing golpeado quiere levantar en el plano local

el contrato de gustavo costas con racing finaliza en diciembre / x

31 de Octubre de 2025 | 04:44
Edición impresa

En estas horas, Racing sigue haciendo el duelo por la eliminación ante Flamengo en las semifinales de Copa Libertadores. El dolor es aún más grande porque el equipo tuvo varias chances de igualar la serie, y porque la definición se dio en condición de local. Pese a esto, Gustavo Costas y sus dirigidos dan vuelta la página, ya que no hay tiempo de descaso, y tiene el partido ante Central Córdoba en Santiago del Estero a la vuelta de la esquina.

De esta forma, en medio de sentimientos encontrados, el DT busca salir a flote para no quedar parado en medio del mar. Así fue como lo expresó en la conferencia de prensa post derrota: “Hay que salir de acá y ya empezar otra etapa”. Además de los agradecimientos: “Los chicos dejaron todo, como lo dije siempre: voy con ellos a la guerra y la verdad que agradecerles por lo que hicieron y por lo que dejaron. Agradecerle a gente también por el gran apoyo que nos dio”.

Pese a esto, el plantel cambió el chip y puso manos a la obra para el partido del lunes ante el Ferroviario en la Madre de las Ciudades, en un partido de suma importancia, donde pone en juego su clasificación a los playoff y el lugar en zona de copas internacionales 2026. Siguiendo esta línea, la Academia se encuentra en la novena posición con 18 puntos, mismas unidades que tienen los rivales que lo superan. Mientras que en la anual está sexto, en puestos de Copa Sudamericana y con aspiraciones de ingresar al repechaje de Libertadores, donde lo supera River por 6 puntos, con 9 en juego.

Por otro lado, uno de los temas centrales en el equipo de Avellaneda es lo que sucederá con Gustavo Costas a fin de año, momento en el que finaliza su contrato con la Institución. A esto hay que agregarle la continuidad de varios de las figuras y referentes del plantel.

Como es de público conocimiento, la relación entre DT y presidente no es la mejor, desde la disconformidad por los últimos mercados de pases, como cuando Diego Milito, en plena campaña, había elegido a Guillermo Barros Schelotto como su primer técnico en caso de ganar las elecciones. Aunque la obtención de la Sudamericana con la enorme imagen de Gustavo lo obligó a cambiar los planes y le renovó el vínculo por un año más.

Por su parte, desde el entorno del hombre de 62 comentaron que el técnico estaba al cien con la Libertadores, y tras la eliminación el foco lo centró en cerrar el año con la obtención del Torneo Clausura.

LE PUEDE INTERESAR

Lanús hizo historia y jugará la final

LE PUEDE INTERESAR

Belmonte y Zeballos se meterían en el once

Al respecto, este tema dará que hablar de acá a diciembre, ya que si bien no hubo contactos entre las partes, el capitán en jefe de Racing cuenta con el apoyo de la parcialidad académica y gran parte de la dirigencia. Por eso, Costas tendrá entre sus manos el fallo definitivo.

A su vez, la decisión de continuar dependerá de las libertades que le otorgue la comisión directiva en el entrante mercado de pases, además, de las posibilidades de jugar una competencia internacional el próximo año. En tanto que también será importante saber si logrará mantener parte del plantel actual, donde por ahora hay varios futbolistas como Arias y Mura que no continuarían, a los que hay que sumarle la posibilidad de salida de figuras como Nardoni, Cambeses y Martirena, entre otros.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Turf - Programas y resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nuevo COU de La Plata: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro

La Plata: qué se sabe del asesinato a balazos y cuchillazos

En fotos y videos | La Asamblea de Gimnasia terminó con sillazos y con una fuerte desaprobación a la Comisión

VIDEO. Atraparon al cómplice del hombre que baleó a una cajera en La Plata: conducía un Uber en Capital Federal

Morena Rial seguirá en la cárcel: los argumentos del por qué le negaron la prisión domiciliaria

Cómo le fue al Pincha de local ante Boca en 10 años

VIDEO.- "Están vaciando la fábrica": se extiende el conflicto en Acerías Berisso
+ Leidas

Fue una Asamblea caliente y bochornosa

De quinteros a verduleros: Bolivianos al mando del rubro que explotó

En la Ciudad “llueven” pedazos de hierro, mampostería y balcones

Wanda y el video en las favelas… ¡con el permiso del Comando Vermelho!

Milei con gobernadores: en busca de apoyo a las reformas

El escrutinio definitivo ratificó resultados

Zaniratto perfila el once para ir al Monumental

Tras la pista del capo del Comando Vermelho: ¿puede venir a Argentina?
Últimas noticias de Deportes

Fue una Asamblea caliente y bochornosa

Zaniratto perfila el once para ir al Monumental

Medina: un partido aparte con el club que lo vio nacer

Preocupación en River por la rodilla de Montiel
Policiales
Sin atenuantes: perpetua por un femicidio en Romero
El acusado de un trágico embiste reconoció su responsabilidad
El drama de otro jubilado que fue asaltado en su casa de La Loma
Encañonaron a dos mujeres durante un feroz robo
El sospechoso del incendio fatal continúa internado
Espectáculos
Abel Pintos: “Empezó a importarme lo que podía decir, no cómo lo iba a decir”
Vuelven los Gritos en el Planetario
Rebelión ficcional: una obra con dos finales se suma a la cartelera
More seguirá presa: le negaron domiciliaria y le dictaron preventiva
LiberArte: puente cultural entre Argentina y Alemania
La Ciudad
De quinteros a verduleros: Bolivianos al mando del rubro que explotó
En la Ciudad “llueven” pedazos de hierro, mampostería y balcones
Amplia agenda platense para celebrar Halloween
El Club Caminos sueña en grande con apoyo de futuros arquitectos
En Acerías Berisso, otra vez tensión
Política y Economía
Milei con gobernadores: en busca de apoyo a las reformas
Kicillof dijo que Milei “le da pena” por no aceptar críticas
Salarios por productividad y tope a las indemnizaciones
La CGT resolvió que va a “plantarse” contra la reforma en el trabajo
“Los cambios serán cuando los considere necesario”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla