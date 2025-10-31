Racing golpeado quiere levantar en el plano local

En estas horas, Racing sigue haciendo el duelo por la eliminación ante Flamengo en las semifinales de Copa Libertadores. El dolor es aún más grande porque el equipo tuvo varias chances de igualar la serie, y porque la definición se dio en condición de local. Pese a esto, Gustavo Costas y sus dirigidos dan vuelta la página, ya que no hay tiempo de descaso, y tiene el partido ante Central Córdoba en Santiago del Estero a la vuelta de la esquina.

De esta forma, en medio de sentimientos encontrados, el DT busca salir a flote para no quedar parado en medio del mar. Así fue como lo expresó en la conferencia de prensa post derrota: “Hay que salir de acá y ya empezar otra etapa”. Además de los agradecimientos: “Los chicos dejaron todo, como lo dije siempre: voy con ellos a la guerra y la verdad que agradecerles por lo que hicieron y por lo que dejaron. Agradecerle a gente también por el gran apoyo que nos dio”.

Pese a esto, el plantel cambió el chip y puso manos a la obra para el partido del lunes ante el Ferroviario en la Madre de las Ciudades, en un partido de suma importancia, donde pone en juego su clasificación a los playoff y el lugar en zona de copas internacionales 2026. Siguiendo esta línea, la Academia se encuentra en la novena posición con 18 puntos, mismas unidades que tienen los rivales que lo superan. Mientras que en la anual está sexto, en puestos de Copa Sudamericana y con aspiraciones de ingresar al repechaje de Libertadores, donde lo supera River por 6 puntos, con 9 en juego.

Por otro lado, uno de los temas centrales en el equipo de Avellaneda es lo que sucederá con Gustavo Costas a fin de año, momento en el que finaliza su contrato con la Institución. A esto hay que agregarle la continuidad de varios de las figuras y referentes del plantel.

Como es de público conocimiento, la relación entre DT y presidente no es la mejor, desde la disconformidad por los últimos mercados de pases, como cuando Diego Milito, en plena campaña, había elegido a Guillermo Barros Schelotto como su primer técnico en caso de ganar las elecciones. Aunque la obtención de la Sudamericana con la enorme imagen de Gustavo lo obligó a cambiar los planes y le renovó el vínculo por un año más.

Por su parte, desde el entorno del hombre de 62 comentaron que el técnico estaba al cien con la Libertadores, y tras la eliminación el foco lo centró en cerrar el año con la obtención del Torneo Clausura.

Al respecto, este tema dará que hablar de acá a diciembre, ya que si bien no hubo contactos entre las partes, el capitán en jefe de Racing cuenta con el apoyo de la parcialidad académica y gran parte de la dirigencia. Por eso, Costas tendrá entre sus manos el fallo definitivo.

A su vez, la decisión de continuar dependerá de las libertades que le otorgue la comisión directiva en el entrante mercado de pases, además, de las posibilidades de jugar una competencia internacional el próximo año. En tanto que también será importante saber si logrará mantener parte del plantel actual, donde por ahora hay varios futbolistas como Arias y Mura que no continuarían, a los que hay que sumarle la posibilidad de salida de figuras como Nardoni, Cambeses y Martirena, entre otros.