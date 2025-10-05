El arzobispo de Buenos Aires alertó sobre el “narcoestado”

El peronismo, la enseñanza de Napoleón y la crisis que sacude la campaña libertaria
El Gobierno, entre la búsqueda de apoyo económico y político y los escándalos que queman, como el de Espert
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, alertó hoy sobre lo que consideró un notorio avance del “narcoestado”, al referirse al reciente asesinato de las adolescentes Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.
Además, a García-Cuerva le preguntaron por la polémica sobre José Luis Espert. Si bien eludió referirse directamente a ese caso, pidió que haya una “clase dirigente muy transparente”.
“Sinceramente como ciudadano puedo tener mi opinión. Creo que cualquiera que esté ligado a una circunstancia como esta es terrible. Creo que no está bueno. No quiero puntualizar en este caso, pero si es real que no está bueno”, dijo el sacerdote.
Al volver sobre la situación del narcotráfico, dijo que “es una problemática de toda nuestra Argentina. Sabemos que cuando el Estado se retira de los barrios seguramente la situación se torna muy compleja y entonces avanza lo que llamamos el narcoestado”, diagnosticó el arzobispo.
“Los argentinos nos merecemos algo mucho mejor, desligarnos de esta problemática”, indicó García Cuerva, y añadió que “Cuando el Estado se retira de los barrios, lamentablemente la situación se torna muy compleja y avanza lo que llamamos el ‘narcoestado’.”
“No solamente hay que ser sino parecer. Tenemos que ser todos una clase dirigente muy transparente, muy comprometida y muy honesta”, añadió García Cuerva.
La presión tributaria municipal y su impacto en el crédito a privados
Se acelera la inflación en alimentos al 1,4% mensual
En ese sentido, señaló en declaraciones radiales que lo sucedido con las tres jóvenes “es desgraciadamente la expresión de todo un submundo ligado a drogas, violencia y comercio de armas que indudablemente sale a la luz con hechos tan desgraciados como este. Nos tenemos que ocupar seriamente como país”.
El arzobispo, quien encabezó la homilía de la tradicional Peregrinación a Luján, ratificó la responsabilidad del Estado en la prevención de estos hechos. Según subrayó, “la ausencia de políticas sociales y de seguridad integrales” deja a las comunidades más vulnerables desamparadas ante el avance de las organizaciones criminales.
