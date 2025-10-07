Una familia fue blanco de un ataque de madrugada

En una vivienda de la calle 78 entre 30 y 31, en Altos de San Lorenzo, una familia vivió una pesadilla por un ataque de madrugada.

Ocurrió cerca de las 04.00 cuando naturalmente las víctimas se encontraban inmersas en un sueño profundo.

Sin embargo, una serie de ruidos y una luz que se encendió en una de las habitaciones, provocaron que el terror se apoderara de la escena.

Por suerte, los ladrones enseguida emprendieron la retirada y no se ensañaron con quienes estaban allí, indefensos.

Enseguida descubrieron que el portón de acceso estaba forzado y que faltaba una bicicleta rodado 29, un bolso de color gris, un cuchillo tipo facón con marfil y bronce, un alargue de 10 metros, un teléfono celular y una riñonera con el escudo de Boca.

Ahora personal policial trabaja en la búsqueda de imágenes en las cámaras de seguridad de la zona, con la intención de identificar a los autores del robo.