Hermoso gesto de Jorge Rial con su hija Morena en medio de su detención: "Su mano se nota"

Recordemos que, la Justicia le revocó la excarcelación y Morena Rial fue detenida nuevamente. Allí, Jorge Rial habló en su programa de stream, entre otras cosas, había señalado que: "Hice todo lo que estaba a su alcance por ayudarla pero que ella ya era una mujer adulta, dueña de sus decisiones y por ende, no podía hacer nada más".

Por otra parte, aclaró que su hija no tenía beneficios de ningún tipo y que él tampoco pensaba pedirlos.

Visiblemente dolido, Jorge Rial le agradeció a Miguel Ángel Pierri por haberlo ayudado y aseguró que entendía el motivo de su renuncia como abogado. Luego, se llamó a silencio cuando la joven fue trasladada a la Unidad 51 de Magdalena.

Pero en la tele revelaron otra versión de esta situación. Según sus fuentes, a Jorge Rial "se le fue el enojo" con Morena y aunque busca mantener un bajo perfil, jamás se desligó del tema. "Cuentan que Jorge colaboró mucho para que se pueda concretar la prisión domiciliaria, está detrás de todo y su mano se nota", aseguraron desde la pantalla chica..

"No hay, por ahora, contacto directo con Jorge Rial pero el doctor Cipolla sí y sabemos que está preocupado. Uno, como papá, se puede enojar por los errores de nuestros hijos pero aún así, no dejan de ser una parte nuestra", señalaron desde el mundo del espectáculo.

También se remarcó que el cambio de Morena fue clave para que Jorge calmara su bronca: "Creo que él tiene muy en cuenta todas las manifestaciones que está teniendo su hija para cuidar a su familia, ya no está está tan dolido y nunca la ha dejado sola", cerraron sobre el caso.