Fresco amanecer y después primavera en esplendor este martes en La Plata

La primavera en la La Plata y alrededores seguirá con temperaturas en ascenso y nuevamente buen clima, dejando atrás las jornadas con lluvias. Sin embargo, las mañanas persistirán frescas y será necesario tener el abrigo a mano.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el martes se presenta con cielo despejado durante el día, pasando a parcialmente nublado en la noche.
En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de 6 grados de mínima y 21 de máxima.
Para el miércoles se espera nuevamente buen clima, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, y despejado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 13 y 23 grados.
El jueves se presentaría con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la noche en la tarde y noche; junto a marcas térmicas de entre 12 y 24 grados.
