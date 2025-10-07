El contundente posteo de la agencia que representa a la China Suárez tras el escándalo por supuesta “traición”

Detuvieron a ‘Fred’ Machado en Viedma para iniciar el proceso de extradición a Estados Unidos
Detuvieron a ‘Fred’ Machado en Viedma para iniciar el proceso de extradición a Estados Unidos
Las alertas sobre la vida de la China Suárez se dispararon cuando notaron que había eliminado a su manager y amiga Caro Nolte de su biografía de Instagram, dejando únicamente el contacto de la agencia Multitalent.
En medio de rumores de una desamistad con su representante, comenzó a circular que la actriz habría terminado su vínculo laboral con la agencia que la acompañó por más de una década por una “traición” de parte de la empresa.
Según explicó Santiago Sposato en Infama (América TV), la actriz estaría enojada con la agencia tras enterarse de que la utilizaran de ejemplo de lo que “no hay que hacer” en los medios, en uno de los cursos que la empresa brinda a sus nuevos talentos.
“¿Qué fue lo que enfureció a la China de esta clase de marketing personal? Es que la ponen como ejemplo de lo que no hay que hacer en el medio: ‘No hay que hacer como la China Suárez. No hagan lo que ella hace’”, mencionó el panelista.
Y agregó: “Ponen como ejemplo las tres marcas que perdió por culpa de sus manejos con la prensa y de su romance con Icardi. Pero lo que más le dolió a la China es que pusieron a Pampita como ejemplo de todo lo que está bien”.
Si bien ninguno de los involucrados salió a aclarar la situación, la agencia sorprendió al compartir un posteo con todas las figuras que representa, destacando la figura de la China Suárez en medio de la imagen.
“Ellos son nuestros representados. Somos una agencia que descubre talentos y potencia sus carreras”, indicaba el posteo. La fotografía de la actriz se encuentra en medio de Zaira Nara, Anabel Sánchez, Paula Chaves y Marta Fort.
