Milei a los gritos con un vecino que lo insultó en Mar del Plata: "Te bajo más la inflación así puteas un poco más"
7 de Octubre de 2025 | 17:14

El presidente Javier Milei mantuvo hoy un cruce con un vecino mientras firmaba autógrafos a militantes libertarios durante su visita a la ciudad de Mar del Plata, adonde se trasladó para respaldar la candidatura a diputado nacional de Diego Santilli para las elecciones del 26 de octubre.

“Te estoy arreglando la vida”, le gritó Milei a un vecino marplatense que lo llamó “estafador” desde el balcón de un edificio.

Mientras continuaban los insultos, los militantes libertarios arengaron al Presidente a que volviera a responder a las agresiones verbales, al grito de “Dome, Milei, dome”. “Te voy a bajar un poco más la inflación así puteas un poco más, dale”, replicó el mandatario.

Milei se mostró junto a Santilli en la ciudad balnearia para apoyar la candidatura del dirigente del PRO  tras la renuncia de José Luis Espert, quien hasta el domingo era el primer candidato de La Libertad Avanza (LLA) en ese distrito y debió dar un un paso al costado por el escándalo derivado de su vinculación con el empresario Federico ‘Fred’ Machado.

 

