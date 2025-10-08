La desmesura en el acto, ¿lo ayuda a Milei a sumar más votos?

¿Qué buscó Javier Milei con el acto-recital que brindó el lunes en el conocido estadio del barrio porteño de Villa Crespo bajo la excusa de presentar su último libro, de título, por cierto, demasiado grandilocuente (“La construcción del milagro”) si se ausculta la realidad económica argentina en detalle, más allá de la baja de la inflación?

Una primera tentación es analizar que buscó reforzar el voto propio, el núcleo duro fanático que acaso esté hoy entre el 25 y 30% del electorado, con esa mezcla que se vio en el escenario de discurso político-electoral y actuación bizarra, extravagante, totalmente fuera del molde tradicional. Pero, digámoslo, no del propio.

Así, el lunes se vio al primer Milei otra vez, al personaje raro que venía de paneles de la tele y que se convertiría, hace dos años, en un fenómeno electoral que llegó para reformular el molde de la clase dirigente tradicional.

El problema es que el país ya no es el mismo que en 2023 y, convertido en Presidente, Milei parece haber gastado con notable velocidad aquel crédito social que miraba la novedad del “diferente”, del que no estaba quemado.

Su gobierno atraviesa tal vez el peor momento desde la asunción, con una crisis política evidente encarnizada en el caso Espert pero comenzada mucho antes por errores de relacionamiento del propio jefe de Estado con otros actores del sistema.

Y se halla en medio de una incertidumbre económica que se patentiza en el enlazamiento de la suerte del programa al salvavidas financiero que pueda acercar el Tesoro de los Estados Unidos. País en el que, por estas horas, está en misión oficial el ministro de Economía Caputo quien, acaso desde ayer, no sólo tenga que explicar los números nacionales sino la curiosa tendencia rockera de su jefe, que lo emparenta con ciertos populismos berretas tan criticados por ellos mismos.

ELECTORADO CAUTIVO Y NO TANTO

Lo dicho: los “fanas” violetas de pensamiento cuasi religioso deben estar eufóricos después de la actuación de “La banda presidencial” y su popurrí de temas de Charly, Los Ratones, Gilda, Sandro y demás. Pero Milei ya tenía esos votos bajo su ala. Ahora necesita ir a pescar a otra pecera para tener un resultado más o menos hidalgo a nivel nacional el domingo 26 de este mes.

Hay consenso entre los expertos en opinión pública que ese universo es el votante que alguna vez estuvo alineado con el ex Juntos por el Cambio, que optó por el libertario en el balotaje de 2023 cuando la opción se limitaba sólo a “pollo o pasta” (el peronista Sergio Massa era el otro menú), pero que al cabo de 20 meses de gestión mileísta se ha desencantado o no se ha enamorado del gobierno. Y hasta prefiere quedarse en casa el domingo electoral en vez de concurrir a votar. A ese ciudadano, que recela aún del pero-kirchnerismo, tiene que enamorar Milei, coinciden los analistas.

La desmesura del lunes sobre el escenario no estaría ayudando a ese objetivo de ampliar la base de votantes, se analizaba ayer en mesas políticas y académicas.

Cantar cual adolescente en lo que se asemejó bastante a una reunión de amigos (es clave el dato del retorno al primer plano de las Fuerzas del Cielo del “caputismo salvaje”, por el asesor Santiago no por el ministro) no estaría alcanzando para alejar la idea de la encerrona a la gobernabilidad que enfrenta el oficialismo. Que carga con una ristra de derrotas legislativas -habrá más estos días-, que tuvo que entregar la cabeza del principal candidato a diputado en la estratégica Buenos Aires y que debió sucumbir a los oficios profesionales de un reemplanzante tradicional de la “casta” que encima viene del vituperado PRO, el partido de Macri al que ahora Milei se adosa más por necesidad que por convicción.

Es que aunque la Justicia Electoral no avale que finalmente encabece la nómina de La Libertad Avanza, Diego Santilli será la cara de la campaña del gobierno de acá al 26. Enfrente, tendrá a un peronismo que hará todo lo posible para que no desaparezca de la agenda pública el tema de la vinculación de Espert con el narcotráfico. Han demostrado que son especialistas en eso cuando huelen sangre y el oficialismo, no hay duda, está sangrando.

LA BANCA A ESPERT

Milei, hay que señalarlo, ayuda mucho a esa faena opositora. Se empecinó con el calvo economista aún cuando está claro que éste mintió mil veces sobre el venenoso vínculo con el sospechado “Fred” Machado, algo que se encargó de resaltar ayer el propio detenido en algunas notas que concedió, ya jugado a la extradición a Estados Unidos.

El affaire Espert es toda del Presidente. Antes de su nominación, resistida por su circulo mas cercano, e incluso después: nunca actuó como líder diciendo que lo echaba por la sospecha -hoy judicializada- sino que explicó que fue una decisión del propio señalado en un gesto de honorabilidad porque no lo cree culpable de ninguna falta ética o moral. Notable. Sobre todo porque se sabe que le acercaron a Olivos estudios de opinión pública que dirían que la ciudadanía cree lo contrario y que por eso La Libertad Avanza se dirigía a una derrota aplastante en Buenos Aires, aún mayor que la del 7 de septiembre pasado.

A ese desafío se enfrenta ahora Santilli, que deberá tratar de achicar esa brecha a la menor diferencia posible justamente pescando en aquella pecera de desencantados y apáticos que asistieron como espectadores televisivos al recital presidencial. Nunca lo dirá pero la verdad es que ni el propio “Colorado” cree ya en un triunfo, como se imaginaban en los campamentos violetas hace algo más de un mes.