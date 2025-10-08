Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Miguel Ángel Russo será velado en La Bombonera: cuándo será el último adiós

Además, se confirmó la postergación del encuentro entre Boca y Barracas Central pautado en un principio para este fin de semana

8 de Octubre de 2025 | 20:56

Tras el ofrecimiento de Boca, la familia de Miguel Ángel Russo velará sus restos en el hall del estadio La Bombonera. Tras el fallecimiento del histórico entrenador, el Xeneize le había pedido permiso a la familia si podía ser velado en el estadio, una de las tantas casas que tuvo a lo largo de su carrera.

Así, el último adiós a Miguelo se realizará en el hall principal del estadio del Xeneize y durará 24 horas: desde este jueves a las 8 hasta el viernes a las 8. 

“Debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo se posterga para fecha a determinar el partido entre Barracas Central y Boca Juniors, correspondiente a la Fecha 12 del torneo Clausura (estaba programado para el sábado 11/10 a las 14.30); escribió la LPF desde su cuenta en X.

Más temprano, el organismo había exteriorizado su dolor por la muerte del DT “Xeneize”: “Con profundo dolor la Liga Profesional de Fútbol lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y acompaña a su familia, amigos y a todo el Club Atlético Boca Juniors en este duro momento. Despedimos a un emblema como jugador y DT, y sobre todo una gran persona y ejemplo para todo el fútbol argentino”.

 

