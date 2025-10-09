Piden prisión perpetua por un femicidio en Romero

En el juicio oral que se le sigue en La Plata a Nelson Iván Teves, acusado de asesinar en Melchor Romero a su ex pareja, la ex policía Tamara Gómez Coronel, madre de su hija, el fiscal Mariano Sibuet pidió una condena de prisión perpetua, al considerar que el crimen se trató de un homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Teves estuvo presente en el recinto, no quiso hablar, siempre se mantuvo mirando al piso y escuchó al fiscal desde muy corta distancia, aunque rodeado por custodios del Servicio Penitenciario bonaerense.

Los jueces del Tribunal IV, a cargo de las audiencias, ya anunciaron que la lectura del veredicto será el próximo 30 de octubre.

Teves, como se sabe, se encuentra alojado en la Unidad 34, luego de decir que sufría pesadillas, trastornos de angustia y llanto y que pensó en quitarse la vida.

Busca demostrar así que es inimputable y actuó bajo una emoción violenta, sin cuestionar la materialidad ilícita, la autoría ni la imputación. Por eso el alegato de su defensora oficial Natalia Argenti transitó por esos carriles argumentales.

La resolución ahora está en manos de los jueces Emir Caputo Tártara, Carolina Crispiani y Ezequiel Medrano, por la secretaría de Analía Reyes.

Como este diario informó en ediciones anteriores, el femicidio se registró el 2 de enero de 2022 en una casilla situada en la calle 156 entre 529 y 530, siendo el primer caso de esas características ocurrido ese año.

Brenda Gómez Coronel, hermana de Tamara, expuso: “Escuché un grito de mi hermana pidiendo ayuda, salí corriendo y vi a Nelson Teves matarla. Le dio seis puñaladas y casi me apuñala a mi también, después salió corriendo y escapó en el auto”.

En el testimonio aseguró que la pareja estaba separada hacía tres meses, que mantenían comunicación por la hija que tienen en común.

El juicio, que mantuvo la atención de los tribunales platenses durante semanas, dejó en evidencia la importancia del abordaje judicial con perspectiva de género y la potencia de los testimonios que permitieron reconstruir un crimen que estremeció a toda la comunidad.