"Campeón de campeones": mañana sale a la venta el nuevo libro de Estudiantes

La Ciudad

Estatales: qué dice el decreto por el que habrá 5 días de descanso en la Provincia para los empleados públicos

El viernes 26 de diciembre también habrá asueto administrativo

Estatales: qué dice el decreto por el que habrá 5 días de descanso en la Provincia para los empleados públicos
23 de Diciembre de 2025 | 13:22

Escuchar esta nota

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires finalmente decidió dar asueto el viernes 26 de diciembre para la administración pública bonaerense a través de un decreto difundido hoy.

Entre los considerandos, la norma señala que "las festividades de Navidad y Año Nuevo son celebradas tradicionalmente por la ciudadanía mediante la unión y el acercamiento de las familias y de los grupos", y que dichas celebraciones "generan, en la provincia de Buenos Aires, el traslado de muchos/as ciudadanos/as a distintos puntos de la Provincia y del país a fin de reunirse para celebrarlas".

Por ese motivo "se estima conveniente arbitrar las medidas idóneas que faciliten y alienten las mencionadas celebraciones, principalmente para todas aquellas personas que se domicilian alejadas de sus seres queridos", por lo que se resuelve "declarar asueto administrativo, en el ámbito de la Administración Pública Provincial, los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2025".

En este sentido, el decreto especifica que quedan exceptuados "del asueto administrativo dispuesto por el artículo precedente al personal dependiente de las Policías de la Provincia de Buenos Aires y del Sistema de Atención Telefónica de
Emergencia del Ministerio de Seguridad, al personal dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense, al personal perteneciente al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia que cumpla funciones en los dispositivos del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, en Hogares y Casas de Abrigo oficiales y el que realice funciones de traslados, al personal que se desempeñe en la Dirección Provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos, en la Línea 144 y en los Hogares de Protección Integral, todos dependientes del Ministerio de Mujeres y Diversidad, al personal hospitalario y del sistema integrado de emergencias sanitarias del Ministerio de Salud que resulte necesario para la cobertura de servicios esenciales, guardia y emergencia y toda otra prestación que no pueda ser interrumpida, al personal comisionado en el marco del “Operativo de Sol a Sol 2025-2026” y al personal dependiente de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial que a tal efecto se disponga y aquel que realice tareas de Inspección Vial".

Asimismo, la medida no alcanza a las entidad bancarias y financieras, autoriza a los funcionarios "a establecer otras actividades esenciales que no puedan ser interrumpidas, a efectos de mantener la continuidad de los servicios esenciales", al tiempo que invita "al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a los Municipios a adoptar idéntica medida".

