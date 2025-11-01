Montiel será baja en River y hoy hay elecciones

montiel sufrió un esguince y no va a estar ante gimnasia / web

En medio de sus crisis futbolística, River se prepara para el partido de mañana ante Gimnasia, donde necesita ganar para clasificar a los playoffs y también para seguir firme en la clasificación a la Libertadores. Además, el choque con el Lobo va a ser la antesala al Superclásico del domingo 9 ante Boca, en La Bombonera. Finalmente gonzalo Montiel va a ser baja por lesión, pero el parte médico dio un panorama más alentador del que se pensaba.

Tras la molestia en un ligamento de la rodilla izquierda que sintió Cachete, los estudios arrojaron que solo tiene un esguince, por lo que no va a ser parte del choque de mañana. Sin embargo, está en duda para jugar con el Xeneize, por lo que serán días cruciales.

Fabricio Bustos va a ser su reemplazante, más allá que también Marcelo Gallardo tiene como opción a Milton Casco. Después es un hecho que Enzo Pérez va a volver a la titularidad luego de más de un mes de inactividad, donde va a jugar por Juan Portillo.

Por su parte, el Muñeco mantiene una duda en el mediocampo: el ingreso de la joya, Cristian Jaime, o el experimentado, Nacho Fernández, quien fue titular en los últimos encuentros.

Después, la duda está en el reemplazante del lesionado Driussi: Borja o Colidio. Si bien en un momento, el colombiano tenía más posibilidades de jugar por posición natural, finalmente el entrenador se decidiría por el ex Tigre, para tener mayor desequilibrio.

De esta forma, el once que se perfila es: Franco Armani; Milton Casco o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez o Juan Carlos Portillo, Cristian Jaime o Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

ELIGE MANDATARIO

River se prepara para una jornada electoral histórica, ya que va a contar con 87.000 socios habilitados para los comicios. Hoy por la noche, se va a conocer al sucesor de Jorge Brito, que asumirá este lunes.

Las cinco listas que va a poder votar el socio habilitado se encuentran encabezadas por Daniel Kiper por “River Campeón Deportivo y Social”, Carlos Trillo en “River Somos Todos”, Luis Belli al frente de “River Primero”, Pablo Lunati como la cara de la boleta de “Ficha Limpia en River” y Stefano Di Carlo representando a “Filosofía River” —oficialismo—.

La sucesión de Brito abre una nueva etapa cargada de expectativas, donde la voz del socio volverá a marcar el destino de una de las instituciones más emblemáticas del fútbol argentino. Las elecciones prometen ser un punto de inflexión en la vida institucional del “Millonario”, ya que se rompería el récord de asistencia de 2021 que fue casi 20 mil votantes.

El que vuelve al mediocampo es Enzo Pérez, luego de más de un mes de inactividad