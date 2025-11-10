El Gobierno nacional intensifica el diálogo con las provincias y evalúa revisar la coparticipación

Golazo de Jeremías Merlo y ahora Gimnasia se impone a Vélez 2 a 0
El Gobierno de la Nación anunció que profundizará el diálogo con las jurisdicciones provinciales y se mostró dispuesto a discutir los criterios de distribución de la coparticipación federal. La medida surge en un contexto de tensión fiscal y búsqueda de consenso tras las elecciones de octubre.
La estrategia oficial se presentó como un giro hacia una “etapa de articulación” entre Nación y provincias, en la que se priorizarán las mesas de trabajo sectoriales para estudiar el sistema de coparticipación vigente y analizar posibles reformas. Según fuentes gubernamentales, el objetivo es construir acuerdos sustentables que acompañen el plan económico 2026-2027.
El ministro del Interior y líderes provinciales ya coordinaron una agenda de encuentros que comenzará esta semana. En los documentos circulados, se señala que la revisión incluirá temas como: la creación de un fondo de compensación interprovincial para las jurisdicciones con menor base recaudatoria, reglamentaciones que garanticen transferencias permanentes y transparentes, y mecanismos de seguimiento e informes trimestrales para evaluar el cumplimiento del uso de los fondos.
Desde las provincias, la respuesta fue mixta. Algunas gobernaciones de distrito alineadas con el oficialismo celebraron la convocatoria como una señal de apertura política. En cambio, distritos de oposición anticiparon que exigirán mayor autonomía fiscal y salvaguardas firmes antes de aceptar cualquier cambio en la coparticipación.
El presidente declaró que el diálogo “no debe ser una cuestión puramente formal”, y agregó que “es momento de trabajar con las provincias como aliadas estratégicas en el desarrollo nacional”. Con esta apertura, se despeja un posible escenario de conflicto fiscal que muchos analistas consideraban latente tras las elecciones legislativas.
La negociación que se abre ahora marcará un capítulo clave para las finanzas provinciales y para la gestión del presupuesto federal en los próximos años.
