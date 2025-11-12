Quiso huir de un robo y lo balearon en una pierna

Liberan aumento de las cuotas en colegios que no tienen ayuda estatal
La violencia volvió a irrumpir en las calles platenses. Esta vez fue en Villa Elisa, sobre la calle 15 entre 49 y 50, donde un motociclista de 40 años terminó herido tras ser atacado a balazos en un intento de robo. Esta secuencia volvió a reflejar la creciente inseguridad que atraviesa la Ciudad y la impunidad con que se mueven los delincuentes en moto.
Según pudo saber este diario, todo ocurrió alrededor de las 21.30 mientras la víctima regresaba a su casa. Siempre en base a la versión a la que tuvo acceso este diario, el damnificado notó que una moto lo seguía desde hacía algunas cuadras atrás y, en cuestión de segundos, comprendió que no era una coincidencia. Los dos hombres que la tripulaban se acercaban con insistencia, con la clara intención de interceptarlo.
Ante esto, el motociclista decidió acelerar. Sintió el rugido del motor y la adrenalina de escapar, pero en el aire sonó algo más fuerte: el eco de los disparos. Una de las balas lo alcanzó en la pierna derecha, a la altura del gemelo. El dolor fue inmediato, aunque no lo detuvo. Con la fuerza del susto y el instinto de sobrevivir, continuó la marcha hasta perder de vista a sus agresores.
Ya a salvo, buscó asistencia en el hospital de Gonnet, donde llegó acompañado por su pareja. Allí lo atendieron de urgencia: la herida presentaba orificio de entrada y salida, pero sin riesgo vital. Tras recibir las curaciones, fue dado de alta con indicaciones médicas y la certeza de haber escapado de un episodio que pudo terminar de otro modo.
Los atacantes, en cambio, desaparecieron sin dejar rastro. Iban a bordo de una moto de baja cilindrada, en mal estado, y se movieron con precisión de quienes tienen la sangre fría que otorga la experiencia en la ejecución de este tipo de operaciones.
