Asesinaron en Lanús a un joven de Ensenada

Un joven de 20 años oriundo de Ensenada fue asesinado en Lanús. Al parecer, le habrían disparado en dos oportunidades, aunque no se conocen otros detalles del hecho. Su familia reclama justicia con críticas a la Policía.

La víctima se llamaba Luca Sebastián Giulietti, quien según fuentes oficiales contaba con antecedentes penales.

La madre, quebrada por el dolor, le apunta a las autoridades de la comisaría de la jurisdicción, porque el joven apareció sin vida en lo que sería un búnker dedicado a la venta de paco.

Entonces, por acción u omisión, la mujer entiende que los funcionarios miraron para el costado, a pesar de tener denuncias sobre las actividades ilícitas que se desarrollaban en la finca.

Los voceros consultados por este diario indicaron que Giulietti estaba desaparecido hacía varios días y que, cuando llegaron a la escena, encontraron el cuerpo en avanzado estado de descomposición.