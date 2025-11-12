Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Super Cartonazo quedó vacante, acumula un pozo de $10.000.000 y esta semana sale o sale

Policiales |DÉBORA BULACIO, OTRA VÍCTIMA DE UN FEMICIDIO

El peor final: encontraron muerta a la mujer desaparecida en Necochea

El peor final: encontraron muerta a la mujer desaparecida en Necochea

X (@mauroszeta)

12 de Noviembre de 2025 | 01:23
Edición impresa

Otra vez la peor noticia, la que nadie quería dar. Ayer encontraron el cuerpo sin vida de Débora Bulacio, la mujer que había desaparecido en la ciudad balnearia de Necochea. Por el caso, ya estaba detenido su novio, a quien acusan por el delito de femicidio.

El operativo se concentró en la zona conocida como “Lago de los Cisnes”, donde la evidencia reunida robusteció desde el vamos la hipótesis del asesinato.

El cadáver presenta golpes, motivo por el que se confirma el ataque en un contexto de género, ya que la última persona que estuvo con Bulacio fue Ángel Gutiérrez, su pareja.

El caso es investigado por el fiscal Walter Pierrestegui, de la Unidad Funcional de Instrucción número 20.

La víctima de 39 años estaba extraviada desde el sábado 8 de noviembre cuando concurrió a un camping junto al detenido.

De los rastrillajes participaron alrededor de 80 agentes con especial participación de la Policía bonaerense, Defensa Civil, Guardaparques y Policía Ecológica.

LE PUEDE INTERESAR

Se confirmó la mecánica del asesinato de un joven en El Churrasco

LE PUEDE INTERESAR

Quiso huir de un robo y lo balearon en una pierna

En ese contexto, encontraron ropa desperdigada, como unas calzas específicas; zapatillas en lo alto de un árbol y otra en la base; y prendas de Débora manchadas con lo que sería sangre y que ahora se analizan.

Mientras tanto, al sospechoso lo atraparon el lunes: tenía lesiones compatibles con rasguños.

Ahora las razones del asesinato son un verdadero misterio.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

Los números de la suerte del miércoles 12 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

Los deportados de EE UU, en una siniestra cárcel africana

El portaaviones USS Gerald Ford, contra los narcos

Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Se confirmó la mecánica del asesinato de un joven en El Churrasco

El Papa busca poner freno a los “curas creativos”

El consumo de café, contra lo que se creía, no eleva el riesgo de arritmias

Modo QR activo: el micro platense suma un nuevo método de pago
Últimas noticias de Policiales

Levantó el perfil: Makintach ahora habla y muestra chats

Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Se confirmó la mecánica del asesinato de un joven en El Churrasco

Quiso huir de un robo y lo balearon en una pierna
La Ciudad
Elegir en privada: opciones de Jardín y Primaria
Modo QR activo: el micro platense suma un nuevo método de pago
Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15
Cierra el plazo para suscribirse al Diario y acceder a los sorteos
Arranca la triple jornada de paro universitario
Espectáculos
Locura por Johnny Depp: “La gente me mantiene vivo”
Alberto Sbarra muestra sus apuntes libres para otra historia del arte
Rapidísimo: Franco aprovechó e intentó invitar a Dua Lipa a una carrera
Lo mejor de Cannes se verá en el Cine Gaumont
Tan Biónica vuelve a los escenarios en marzo
Información General
Sarampión: dan por finalizado el brote en la Provincia
El consumo de café, contra lo que se creía, no eleva el riesgo de arritmias
La Provincia anunció el fin del brote de sarampión tras las medidas sanitarias
Canadá no logró contener el sarampión y las autoridades piden guardia alta a nivel continental
El 11 del 11 a las 11, el momento exacto del fin de la Primera Guerra Mundial: la firma del Armisticio de Compiègne en un vagón de tren
Deportes
“Dar lo mejor para Gimnasia”
El Lobo visitará a Platense el lunes a las 19.30
La Reserva tripera recibe a Newell’s por los playoff
Un duelo bisagra: el Pincha, depende de sí mismo para avanzar
Domínguez evaluará al reemplazante de Carrillo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla