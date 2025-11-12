El peor final: encontraron muerta a la mujer desaparecida en Necochea

Liberan aumento de las cuotas en colegios que no tienen ayuda estatal
Otra vez la peor noticia, la que nadie quería dar. Ayer encontraron el cuerpo sin vida de Débora Bulacio, la mujer que había desaparecido en la ciudad balnearia de Necochea. Por el caso, ya estaba detenido su novio, a quien acusan por el delito de femicidio.
El operativo se concentró en la zona conocida como “Lago de los Cisnes”, donde la evidencia reunida robusteció desde el vamos la hipótesis del asesinato.
El cadáver presenta golpes, motivo por el que se confirma el ataque en un contexto de género, ya que la última persona que estuvo con Bulacio fue Ángel Gutiérrez, su pareja.
El caso es investigado por el fiscal Walter Pierrestegui, de la Unidad Funcional de Instrucción número 20.
La víctima de 39 años estaba extraviada desde el sábado 8 de noviembre cuando concurrió a un camping junto al detenido.
De los rastrillajes participaron alrededor de 80 agentes con especial participación de la Policía bonaerense, Defensa Civil, Guardaparques y Policía Ecológica.
En ese contexto, encontraron ropa desperdigada, como unas calzas específicas; zapatillas en lo alto de un árbol y otra en la base; y prendas de Débora manchadas con lo que sería sangre y que ahora se analizan.
Mientras tanto, al sospechoso lo atraparon el lunes: tenía lesiones compatibles con rasguños.
Ahora las razones del asesinato son un verdadero misterio.
