Se confirmó la mecánica del asesinato de un joven en El Churrasco

Mientras la Justicia Penal de La Plata avanza sobre los autores del asesinato de un joven de 22 años, identificado como Agustín González, a quien atacaron el lunes por la madrugada en el barrio El Churrasco de Tolosa, fuentes seguras confirmaron a este diario que la muerte se produjo por un cuadro de shock hipovolémico provocado por el pasaje de un proyectil de arma de fuego en el cráneo.

Sin dudas, la mecánica del homicidio, reflejado en el informe forense, marcó la ferocidad de los criminales, quienes ejecutaron a la víctima sin posibilidades de resistirse, buscar ayuda o escapar.

También presentaba otro disparo, que le pegó en la columna, de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba, según los mismo voceros.

De acuerdo a lo revelado por los informantes, todo comenzó pasadas las 23.30 del domingo, cuando vecinos llamaron al 911 para alertar que un muchacho yacía herido en la calle.

Un móvil policial intentó acercarse, pero debió retroceder ante la hostilidad del lugar: una multitud alterada arrojó objetos y botellas contra los efectivos, obligándolos a replegarse y pedir apoyo.

Minutos después, el hospital informó el ingreso de un joven con heridas de bala y que había fallecido pese a los intentos de reanimación.

La víctima fue reconocida por su padre, quien se presentó ante la Policía visiblemente conmocionado.

El hombre señaló que su hijo había estado esa noche en la calle con amigos, y aportó el contacto de uno de ellos, un joven de 21 años, que fue quien reconstruyó ante las autoridades cómo se habrían dado los minutos previos al ataque.

En base a su testimonio, que ya forma parte del expediente, vio a González en 118 y 521 conversando con un joven apodado “Mulla”.

En ese momento, habrían aparecido tres motociclistas de gran porte. Al notar la presencia del grupo, “Mulla” corrió hacia su casa, mientras González permaneció en el lugar y discutió con uno de los recién llegados.

En medio del cruce verbal, González le habría arrebatado una gorra con visera al motociclista, quien le advirtió: “No sabés con quién te metiste”, trascendió de datos recabados por los investigadores.

Así el agresor se retiró, pero regresó minutos después siempre en moto, esta vez armado, y efectuó al menos cuatro disparos, dos de los cuales impactaron de lleno en González.

El joven cayó al suelo mientras los atacantes escapaban a toda velocidad. Un vecino lo subió a su auto particular y lo trasladó al hospital, aunque ya era tarde: los balazos habían sido letales.

La causa tramita en la UFI de Álvaro Garganta, quien avanza con la toma de declaraciones en busca de datos certeros sobre las personas que participaron de la trágica emboscada. En la zona del hecho quedó el dolor y, lo más preocupante, sed de venganza.