Vecinos de Gonnet y Villa Castells reclamaron por el servicio de ABSA: "Tienen que dar una respuesta"

La paciencia de los vecinos de Gonnet y Villa Castells se agota ante las fallas constantes en el servicio de entrega de bidones de agua, un suministro esencial que se ha vuelto una fuente de frustración y riesgo.

Un vecino de la zona reveló la odisea diaria que implica intentar obtener al menos un bidón de agua y las dificultades que enfrentan aquellos que deben trabajar y no alcanzan a retirarlo a raíz del "incumplimiento" de los horarios de entrega dispuestos por la empresa.

La situación se agrava al intentar compensar el horario. El denunciante relató que se apresura a volver de su trabajo para llegar al punto de entrega, pero a menudo se encuentra con las manos vacías. "Es la segunda vez," lamentó, al recordar que ayer tampoco habían tenido bidones disponibles.

El vecino calificó la situación como "una vergüenza" y exigió una pronta respuesta de la empresa responsable. "ABSA tiene que dar una respuesta a los vecinos de Gonnet y Villa Castells".

Uno de los puntos más preocupantes del reclamo es el estado del acceso principal a la sede donde acuden a retirar el agua. "Viene toda gente mayor acá a retirar los bidones, se pueden caer", explicó.

Las quejas se extienden al manejo del servicio durante el fin de semana. Si bien abren los sábados y entregan un bidón, el domingo la entrega es nula ya que no abren". Ante esta falta de servicio dominical, el vecino propuso una solución: "mínimo tendrían que dar dos bidones por los fines de semana".