Murió Jorge Lorenzo, el actor que interpretó a Capece en "El Marginal"

La Asociación Argentina de Actores confirmó el miércoles por la noche la muerte de Jorge Lorenzo, el actor que interpretó a Capece en la exitosa serie El Marginal. Tenía 67 años. “Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento”, expresaron desde la cuenta oficial de la asociación en X.

Jorge Daniel Lorenzo nació el 23 de diciembre de 1958 y formó parte del sindicato de Actores durante muchos años, destacándose por su activa participación en movilizaciones y acciones en favor de la cultura y los derechos de los trabajadores del medio. Su carrera abarcó cine, televisión y teatro, consolidando un amplio reconocimiento en Argentina.

En televisión y plataformas digitales, Lorenzo participó en producciones recientes como El Marginal, En el barro y ATAV 2, además de títulos históricos como Casi Ángeles, Alma Pirata, Los pensionados, Rincón de Luz, Edha y El jardín de bronce, entre muchos otros. En cine trabajó en películas como La herida, 1978, Miénteme, La larga noche de Francisco Sanctis, Hermanas y I love Torito.

Su trayectoria teatral fue igualmente destacada, con obras tanto en el circuito independiente como comercial, incluyendo Del barrio la mondiola, La tempestad, Doña Flor y sus dos maridos, El diluvio que viene y Bodas de sangre. También participó en teatro infantil, colaborando como adaptador y director en propuestas como Miguel y Pescadores de caramelos.