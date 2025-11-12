Domínguez evaluará al reemplazante de Carrillo

Estudiantes se prepara para un duelo crucial ante Argentinos, el próximo domingo. Eduardo Domínguez no podrá contar con Guido Carrillo, expulsado en la derrota ante Tigre. Evaluará opciones para definir su reemplazante y además esperará por las evoluciones de Santiago Ascacibar y Edwuin Cetré.

Para el DT y los jugadores, no contar con el goleador y referente es un golpe duro, pero saben que deberán hacer frente porque en juego estará la clasificación a los playoffs.

Ante este dilema, el Barba evalúa poner un falso nueve, pero para esto, dependerán las evoluciones de algunos de los jugadores. Una de las posibilidades es la de Cetré, quien fue uno de los jugadores más destacados ante el Matador. Sin embargo, el colombiano terminó con un golpe, ya que se fue rengueando de Victoria. Sin embargo, el cuerpo técnico confía en que podrá estar el domingo.

Otra opción es la de poner en ese sector a Tiago Palacios, que en algunos partidos lo hizo. Sin embargo, en caso de que Domínguez se incline por esto, tendría que poner otro jugador en ataque por las bandas o sumar un mediocampista más.

Después el entrenador tiene la posibilidad de incluir a Facundo Farías, pero sería una de las últimas alternativas. El ex Colón sigue bajo de nivel y desde que llegó al club, no pudo destacarse.

Por otro lado, el reemplazante natural de Carrillo es Lucas Alario. Sin embargo, el ex River transita la etapa final de un desgarro, por lo que es difícil que pueda jugar desde el inicio. Además, también no mostró un gran rendimiento las veces que sumó minutos.

Más allá de la situación de Cetré, otro de los jugadores a seguir es Santiago Ascacibar. El capitán de Estudiantes tuvo que ser reemplazado ante Tigre, por una fuerte golpe que recibió en una disputa de pelota con Elías Cabrera. El Ruso jugó casi todo el primer tiempo tocado, por lo que no pudo salir a disputar la etapa final.

Y al igual que el colombiano, se fue rengueando del estadio. Más allá de esto, el Ruso no quiere perderse por nada del mundo el partido, ya que Estudiantes se jugará mucho el domingo.