Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana, gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Deportes |¿HABRÁ FALSO NUEVE?

Domínguez evaluará al reemplazante de Carrillo

Domínguez evaluará al reemplazante de Carrillo

Carrillo, suspendido

12 de Noviembre de 2025 | 03:14
Edición impresa

Estudiantes se prepara para un duelo crucial ante Argentinos, el próximo domingo. Eduardo Domínguez no podrá contar con Guido Carrillo, expulsado en la derrota ante Tigre. Evaluará opciones para definir su reemplazante y además esperará por las evoluciones de Santiago Ascacibar y Edwuin Cetré.

Para el DT y los jugadores, no contar con el goleador y referente es un golpe duro, pero saben que deberán hacer frente porque en juego estará la clasificación a los playoffs.

Ante este dilema, el Barba evalúa poner un falso nueve, pero para esto, dependerán las evoluciones de algunos de los jugadores. Una de las posibilidades es la de Cetré, quien fue uno de los jugadores más destacados ante el Matador. Sin embargo, el colombiano terminó con un golpe, ya que se fue rengueando de Victoria. Sin embargo, el cuerpo técnico confía en que podrá estar el domingo.

Otra opción es la de poner en ese sector a Tiago Palacios, que en algunos partidos lo hizo. Sin embargo, en caso de que Domínguez se incline por esto, tendría que poner otro jugador en ataque por las bandas o sumar un mediocampista más.

Después el entrenador tiene la posibilidad de incluir a Facundo Farías, pero sería una de las últimas alternativas. El ex Colón sigue bajo de nivel y desde que llegó al club, no pudo destacarse.

Por otro lado, el reemplazante natural de Carrillo es Lucas Alario. Sin embargo, el ex River transita la etapa final de un desgarro, por lo que es difícil que pueda jugar desde el inicio. Además, también no mostró un gran rendimiento las veces que sumó minutos.

Más allá de la situación de Cetré, otro de los jugadores a seguir es Santiago Ascacibar. El capitán de Estudiantes tuvo que ser reemplazado ante Tigre, por una fuerte golpe que recibió en una disputa de pelota con Elías Cabrera. El Ruso jugó casi todo el primer tiempo tocado, por lo que no pudo salir a disputar la etapa final.

Y al igual que el colombiano, se fue rengueando del estadio. Más allá de esto, el Ruso no quiere perderse por nada del mundo el partido, ya que Estudiantes se jugará mucho el domingo.

LEA TAMBIÉN

Un duelo bisagra: el Pincha, depende de sí mismo para avanzar
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

Los números de la suerte del miércoles 12 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

No es liberal ni estatista, es simplemente suicida

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Modo QR activo: el micro platense suma un nuevo método de pago

Leonardo Suárez hace las valijas, se vuelve a México

Un duelo bisagra: el Pincha, depende de sí mismo para avanzar

“El negocio del fútbol en el país así no da para más”

Domínguez evaluará al reemplazante de Carrillo
Últimas noticias de Deportes

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

El Lobo visitará a Platense el lunes a las 19.30

La Reserva tripera recibe a Newell’s por los playoff

Un duelo bisagra: el Pincha, depende de sí mismo para avanzar
La Ciudad
Elegir en privada: opciones de Jardín y Primaria
Modo QR activo: el micro platense suma un nuevo método de pago
Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15
Cierra el plazo para suscribirse a EL DIA y ganar premios espectaculares: cómo anotarse al sorteo
Qué colegios privados podrán aumentar las cuotas sin autorización
Política y Economía
De Vido, condenado: podría volver a la cárcel
Otro accidente en el Sarmiento: 20 heridos y abrieron una causa
Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos
En el Congreso, el PJ atento a los gobernadores
Bajó el dólar y el riesgo país quieto en casi 600 pb.
Espectáculos
Locura por Johnny Depp, que hoy llega a La Plata: “La gente me mantiene vivo”
Alberto Sbarra muestra sus apuntes libres para otra historia del arte
Rapidísimo: Franco aprovechó e intentó invitar a Dua Lipa a una carrera
Lo mejor de Cannes se verá en el Cine Gaumont
Tan Biónica vuelve a los escenarios en marzo
Policiales
Levantó el perfil: Makintach ahora habla y muestra chats
VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado
El peor final: encontraron muerta a la mujer desaparecida en Necochea
Se confirmó la mecánica del asesinato de un joven en El Churrasco
Quiso huir de un robo y lo balearon en una pierna

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla