Tenso momento de Germán Martitegui en MasterChef Celebrity: se atragantó con el plato de Luis Ventura

Ahora, en MasterChef Celebrity los participantes tuvieron que enfrentar el desafío de cocinar un perfecto pionono dónde el jurado coronó a Momi Giardina como la salvada de la noche.
Pero, el instante que se llevó todo fue cuando Luis Ventura presentó su plato a los chefs: un pionono salado de atún, tomates y pimientos asados, decorado con aceitunas verdes.
Al momento de degustarlo, Martitegui trago su porción sin darse cuenta de que la aceituna no estaba descarozada, lo que generó que se atragantase y tuviera que alejarse del set tosiendo.
"Mi intención no era esa, pero por lo menos que se atragante un poquito", lanzó Ventura más tarde.
Luego, cuando bajó la tensión y el chef pudo recomponerse, las devoluciones comenzaron.
“Te salió bien el pionono. Le faltó un poco de cocción, pero levantó bien y tiene esponjosidad. Te estás acercando de a poquito, pero tenés que acelerar el paso, porque si no, te vas a quedar atrás”, opinó Donato.
Contento con su devolución, Ventura se tiró flores: “Creo haber tenido una evolución en la presentación”.
“Te lo iba a remarcar porque, la verdad, es lo mejor que tiene el plato, Luis. Un poco más de cocción le hubiera venido bien, pero crudo no está”, sumó Betular.
De todos modos, el chef afectado fue duro con la critica: “Para mí hay un tema de grosor. Está muy grueso y es muy invasivo el bizcocho. Y después ya el relleno está 'venturizado'. Es raro que no tenga huevo duro, le hubiera venido muy bien”, cerró Martitegui.
