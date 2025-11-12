Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana, gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Espectáculos |El chef se fue tosiendo del set

Tenso momento de Germán Martitegui en MasterChef Celebrity: se atragantó con el plato de Luis Ventura

Tenso momento de Germán Martitegui en MasterChef Celebrity: se atragantó con el plato de Luis Ventura
12 de Noviembre de 2025 | 08:31

Escuchar esta nota

Ahora, en MasterChef Celebrity los participantes tuvieron que enfrentar el desafío de cocinar un perfecto pionono dónde el jurado coronó a Momi Giardina como la salvada de la noche.

Pero, el instante que se llevó todo fue cuando Luis Ventura presentó su plato a los chefs: un pionono salado de atún, tomates y pimientos asados, decorado con aceitunas verdes.

Al momento de degustarlo, Martitegui trago su porción sin darse cuenta de que la aceituna no estaba descarozada, lo que generó que se atragantase y tuviera que alejarse del set tosiendo. 

"Mi intención no era esa, pero por lo menos que se atragante un poquito", lanzó Ventura más tarde.

Luego, cuando bajó la tensión y el chef pudo recomponerse, las devoluciones comenzaron.

“Te salió bien el pionono. Le faltó un poco de cocción, pero levantó bien y tiene esponjosidad. Te estás acercando de a poquito, pero tenés que acelerar el paso, porque si no, te vas a quedar atrás”, opinó Donato.

LE PUEDE INTERESAR

Las preferencias Johnny Deep, el Visitente Ilustre de La Plata   

LE PUEDE INTERESAR

El brillo de Charly García: recibió un importante premio por su inmenso aporte a la música popular argentina

Contento con su devolución, Ventura se tiró flores: “Creo haber tenido una evolución en la presentación”.

“Te lo iba a remarcar porque, la verdad, es lo mejor que tiene el plato, Luis. Un poco más de cocción le hubiera venido bien, pero crudo no está”, sumó Betular.

De todos modos, el chef afectado fue duro con la critica: “Para mí hay un tema de grosor. Está muy grueso y es muy invasivo el bizcocho. Y después ya el relleno está 'venturizado'. Es raro que no tenga huevo duro, le hubiera venido muy bien”, cerró Martitegui.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

Locura por Johnny Depp, que hoy llega a La Plata: “La gente me mantiene vivo”

Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos

VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Elegir un colegio privado, las opciones de Jardín y Primaria en La Plata: cuotas y costos "extras"
+ Leidas

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

La Plata sin agua este miércoles: qué barrios están sin suministro por recambio de cañerías y rotura de un acueducto

Leonardo Suárez hace las valijas, se vuelve a México

Dardos venenosos de Verón a la AFA: “El negocio del fútbol en el país así no da para más”

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

No es liberal ni estatista, es simplemente suicida

Domínguez evaluará al reemplazante de Carrillo
Últimas noticias de Espectáculos

Empanadas, mojitos y más: las "exigencias" de Johnny Depp, que esta tarde estará en La Plata

Una verdadera aventura: la foto de Evangelina Anderson con Johnny Depp

Viviana Canosa confesó su romance con un famoso periodista: detalles de su vínculo

Las preferencias Johnny Deep, el Visitente Ilustre de La Plata   
La Ciudad
La Plata sin agua este miércoles: qué barrios están sin suministro por recambio de cañerías y rotura de un acueducto
Empanadas, mojitos y más: las "exigencias" de Johnny Depp, que esta tarde estará en La Plata
Una calle clave e histórica de Gorina, ¡detonada!: reclaman soluciones
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy miércoles 12 de noviembre para aprovechar en La Plata
"Primavera perfecta" en La Plata: arranca este miércoles una seguidilla de días con sol y temperatura agradable
Deportes
¡Increíble! Un campesino encontró la camiseta de Boca en homenaje a Miguel Russo
Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”
El Lobo visitará a Platense el lunes a las 19.30
La Reserva tripera recibe a Newell’s por los playoff
Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos
Información General
Decretaron por seis meses nueva emergencia agropecuaria en cuatro municipios bonaerenses
Provisión de pañales a afiliados de PAMI: cómo es la nueva modalidad de distribución
Sarampión: dan por finalizado el brote en la Provincia
El consumo de café, contra lo que se creía, no eleva el riesgo de arritmias
La Provincia anunció el fin del brote de sarampión tras las medidas sanitarias
Policiales
Jury contra Makintach: declaran Dalma y Gianinna Maradona en La Plata
Acusan a un chico de 10 años de abusar de dos nenas en su escuela: le quemaron la casa
VIDEO. Levantó el perfil: Makintach ahora habla y muestra chats
VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado
El peor final: encontraron muerta a la mujer desaparecida en Necochea

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla