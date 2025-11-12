Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana, gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Espectáculos

El brillo de Charly García: recibió un importante premio por su inmenso aporte a la música popular argentina

El brillo de Charly García: recibió un importante premio por su inmenso aporte a la música popular argentina
12 de Noviembre de 2025 | 07:34

Escuchar esta nota

La música argentina volvió a brillar en una noche inolvidable. La Fundación Konex realizó el Acto Culminatorio de los Premios Konex 2025 dedicados a la Música Popular Argentina.  

Esta edición fue la 46ª entrega de los Premios Konex y la quinta dedicada a la Música Popular. En la oportunidad, el galardón reconoció a las personalidades más destacadas de la última década 2015–2024.

Pero, el momento más esperado fue la entrega del Konex de Brillante, la máxima distinción del certamen, que ahora fue otorgada a Charly García, consagrado como la figura más importante de la última década en la música popular argentina.

Así, durante la ceremonia también se entregaron los Konex de Platino, que premian a los máximos exponentes en 20 disciplinas, y se otorgaron Menciones Especiales a Charly García, Los Auténticos Decadentes, Pimpinela y Trombonanza, en reconocimiento a su trayectoria, influencia y permanencia en el tiempo.

Vale destacar que, el Gran Jurado de esta edición estuvo compuesto por 20 personalidades del ámbito artístico. La presidencia estuvo a cargo de Sandra Mihanovich, con Alejandro Lerner como Secretario General, y Dino Saluzzi como Presidente Honorario.

 

LE PUEDE INTERESAR

Destrucción total: Carla Conte y José María Listorti desmenuzaron a Mariano Iúdica por sus dichos contra Marcelo Tinelli

LE PUEDE INTERESAR

Locura por Johnny Depp, que hoy llega a La Plata: “La gente me mantiene vivo”
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

Locura por Johnny Depp, que hoy llega a La Plata: “La gente me mantiene vivo”

Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos

VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Elegir un colegio privado, las opciones de Jardín y Primaria en La Plata: cuotas y costos "extras"
+ Leidas

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

La Plata sin agua este miércoles: qué barrios están sin suministro por recambio de cañerías y rotura de un acueducto

Leonardo Suárez hace las valijas, se vuelve a México

Dardos venenosos de Verón a la AFA: “El negocio del fútbol en el país así no da para más”

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

No es liberal ni estatista, es simplemente suicida

Domínguez evaluará al reemplazante de Carrillo
Últimas noticias de Espectáculos

Empanadas, mojitos y más: las "exigencias" de Johnny Depp, que esta tarde estará en La Plata

Una verdadera aventura: la foto de Evangelina Anderson con Johnny Depp

Viviana Canosa confesó su romance con un famoso periodista: detalles de su vínculo

Tenso momento de Germán Martitegui en MasterChef Celebrity: se atragantó con el plato de Luis Ventura
Información General
Decretaron por seis meses nueva emergencia agropecuaria en cuatro municipios bonaerenses
Provisión de pañales a afiliados de PAMI: cómo es la nueva modalidad de distribución
Sarampión: dan por finalizado el brote en la Provincia
El consumo de café, contra lo que se creía, no eleva el riesgo de arritmias
La Provincia anunció el fin del brote de sarampión tras las medidas sanitarias
Deportes
¡Increíble! Un campesino encontró la camiseta de Boca en homenaje a Miguel Russo
Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”
El Lobo visitará a Platense el lunes a las 19.30
La Reserva tripera recibe a Newell’s por los playoff
Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos
La Ciudad
La Plata sin agua este miércoles: qué barrios están sin suministro por recambio de cañerías y rotura de un acueducto
Empanadas, mojitos y más: las "exigencias" de Johnny Depp, que esta tarde estará en La Plata
Una calle clave e histórica de Gorina, ¡detonada!: reclaman soluciones
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy miércoles 12 de noviembre para aprovechar en La Plata
"Primavera perfecta" en La Plata: arranca este miércoles una seguidilla de días con sol y temperatura agradable
Policiales
Chofer de DiDi Moto vivió un infierno en La Plata: lo llamaron por un viaje pero lo encañonaron, lo golpearon y le robaron
Jury contra Makintach: declaran Dalma y Gianinna Maradona en La Plata
Acusan a un chico de 10 años de abusar de dos nenas en su escuela: le quemaron la casa
VIDEO. Levantó el perfil: Makintach ahora habla y muestra chats
VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla