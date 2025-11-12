El brillo de Charly García: recibió un importante premio por su inmenso aporte a la música popular argentina

La Plata sin agua este miércoles: qué barrios están sin suministro por recambio de cañerías y rotura de un acueducto
La música argentina volvió a brillar en una noche inolvidable. La Fundación Konex realizó el Acto Culminatorio de los Premios Konex 2025 dedicados a la Música Popular Argentina.
Esta edición fue la 46ª entrega de los Premios Konex y la quinta dedicada a la Música Popular. En la oportunidad, el galardón reconoció a las personalidades más destacadas de la última década 2015–2024.
Pero, el momento más esperado fue la entrega del Konex de Brillante, la máxima distinción del certamen, que ahora fue otorgada a Charly García, consagrado como la figura más importante de la última década en la música popular argentina.
Así, durante la ceremonia también se entregaron los Konex de Platino, que premian a los máximos exponentes en 20 disciplinas, y se otorgaron Menciones Especiales a Charly García, Los Auténticos Decadentes, Pimpinela y Trombonanza, en reconocimiento a su trayectoria, influencia y permanencia en el tiempo.
Vale destacar que, el Gran Jurado de esta edición estuvo compuesto por 20 personalidades del ámbito artístico. La presidencia estuvo a cargo de Sandra Mihanovich, con Alejandro Lerner como Secretario General, y Dino Saluzzi como Presidente Honorario.
