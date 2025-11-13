Otra jornada de cierres mixtos y expectativa en la bolsa de Nueva York

La Bolsa de Nueva York cerró ayer con resultados dispares en una jornada en la que los inversores se deshicieron de valores tecnológicos en favor de acciones más tradicionales, cuando se espera un inminente desbloqueo presupuestario en Estados Unidos.

El Dow Jones subió un 0,68% y alcanzó un nuevo récord al cierre con 48.254,82 puntos. El índice ampliado S&P 500 terminó casi sin cambios (+0,06%). El Nasdaq, en tanto, perdió un 0,26%.

El mercado de bonos reabrió tras haber estado cerrado el martes por el Día de los Veteranos, y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó al 4,06% desde el 4,11% del cierre del lunes

El bitcoin llegó a cotizar a más de 105.000 dólares, para rondar al cierre en 101.500 dólares. El índice del dólar estadounidense, que sigue el rendimiento del dólar frente a una canasta de divisas extranjeras, subió ligeramente hasta 99,50. Los futuros del oro subieron un 2,2%, hasta alrededor de 4.200 dólares la onza. Los futuros del crudo WTI, la referencia del petróleo estadounidense, cayeron más de un 4%, hasta los 58,45 dólares por barril, tras la publicación del informe mensual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), que alimenta los temores de un mercado sobreabastecido.

En tanto, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en enero, cayó un 3,76% a 62,71 dólares.

Los componentes del Dow, Goldman Sachs ( GS ), JPMorgan Chase ( JPM ) y American Express ( AXP ), cerraron con alzas del 3,5 %, 1,5 % y 0,7 %, respectivamente, alcanzando los tres máximos históricos. Las acciones de UnitedHealth Group ( UNH ) terminaron con una suba del 3,5 %, liderando el índice de referencia

Las acciones de Nvidia (NVDA), que el martes fueron las de peor desempeño en el Dow con una caída del 3% tras la noticia de que SoftBank de Japón había vendido todas las acciones que poseía en el gigante de los chips de IA , terminaron con otra caída, esta vez de 0,79%.

Las acciones de la empresa de tecnología publicitaria móvil AppLovin ( APP ), que el martes registraron la mayor caída diaria en el S&P 500 con un descenso de casi el 9%, cayeron un 1,7% más.