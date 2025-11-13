Paro por tiempo indeterminado en Gimnasia: los jugadores no entrenaron hoy y deben jugar el lunes

Otro golpe al bolsillo: Absa aumenta la tarifa del agua en La Plata desde diciembre
El plantel profesional de Gimnasia decidió entrar en paro por tiempo indeterminado, en una medida que refleja el creciente malestar dentro del vestuario por la situación económica del club. “Por hoy y mañana los jugadores no van a entrenar”, fue la información que se dio a conocer este mediodía. El Lobo visita a Platense el lunes por la tarde noche.
Según detalló Facundo Aché en La Redonda, el conflicto se debe a una disconformidad con la directiva, o por los cheques entregados o con el retraso en la regularización salarial total. “Hay disconformidad, o con los cheques o con estar al día ya”, explicó, dejando en claro que la relación entre el plantel y la dirigencia se tensó nuevamente luego de varias semanas de promesas incumplidas. A algunos les debían desde julio y a otros desde septiembre -los más jóvenes-.
El sindicato Futbolistas Argentinos Agremiados ya fue notificado y estará presente mañana en Estancia Chica para intervenir y buscar una salida al conflicto. Mientras tanto, el cuerpo técnico de Fernando Zaniratto debió suspender los entrenamientos programados y todo el cronograma de preparación quedó en pausa.
La situación se da en un contexto deportivo y económico complejo: el equipo logró mantener la categoría en la anteúltima fecha, pero los problemas financieros del club se mantienen desde hace meses. En ese marco, los futbolistas reclaman una solución definitiva y advierten que no retomarán la actividad hasta que haya respuestas concretas.
