Policiales |EL MARTES, EL VEREDICTO FINAL

Se acerca la hora de la verdad Alegatos en el jury a Julieta Makintach

Luego de escuchar los últimos testimonios, las partes brindarán hoy sus argumentos de cierre. Hasta ahora todos los relatos parecen complicar la situación de la jueza de San Isidro. ¿Alcanzarán para su destitución?

Gianinna Maradona declaró ayer por el jury a Julieta Makintach / Web

13 de Noviembre de 2025 | 03:11
El jury de enjuiciamiento contra la jueza Julieta Makintach en La Plata lentamente va cumpliendo su recorrido y ya ingresó en la etapa de cierre. Hoy se esperan los últimos relatos y, los alegatos de las partes, para después quedar todos en espera de la decisión final, que se conocería el próximo martes a las 10 de la mañana.

Se sabe que la magistrada está contra las cuerdas, por una serie de irregularidades planteadas a causa del documental “Justicia Divina”, que estalló cuando arrancaba el ya anulado juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y la tuvo en un primerísimo plano.

Si bien Makintach levantó el perfil, dio entrevistas, se mostró en público y denunció por falso testimonio a uno de sus ex compañeros del tribunal, tratando de dar un golpe de efecto, todo parece indicar que tiene la situación muy complicada.

Lo que argumenta la todavía representante del Poder Judicial es que no hizo nada a espaldas de sus colegas, que todo era de público y notorio. Y para sostener ese argumento pregunta en voz alta “¿por qué entonces la acusación desistió de la declaración de la jueza Verónica Di Tommaso y de la secretaria del TOC III, Laura Minici”.

“No había promesas, privilegios, influencias, beneficios, plata, productoras, nada irregular que pueda configurar un delito”, juró Makintach a todo. Y así lo declaró ya varias veces.

Ayer se conocieron las conversaciones que mantuvo Makintach con los magistrados Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, donde la jueza les pedía a sus colegas realizar una reunión para evitar la nulidad del juicio por la muerte de Maradona.

De acuerdo a los chats, la imputada en el jury “intentó” entablar un encuentro con los miembros del Tribunal Oral en lo Criminal III de San Isidro, porque “entendía que no había razones para nulificar el debate”.

“Todos los actos pueden darse por reproducidos con el acuerdo de las partes sin que nada de lo producido se pierda”, indicaron las fuentes consultadas.

En este sentido, insisten en que la jueza “peleó” por la continuidad del proceso: “No se entiende la nulidad si su imparcialidad no estaba afectada”, dijeron.

A las 09.22, Di Tomasso expresó: “Buen día. Estoy en juicio. Y al terminar me voy por temas personales”; Savarino manifiesta que “no va a reunirse hoy”, a raíz de que “debe terminar una sentencia que se lee mañana, de juicio oral unipersonal”.

La magistrada, subrogante en el juicio de Maradona, respondió con un “ok” y deseó que “ojalá mañana no se lleven puesto al tribunal por intereses oscuros malintencionados. Solo de nosotros depende salvaguardar la Justicia y la función para que este debate continúe hasta el final”.

El mensaje enviado por Makintach insiste: “Es lo que espera el mundo. Es lo que merece la Justicia. Lamento haber dado pie para ponerla en riesgo”.

“Cualquier situación mal intencionada puede ser utilizada para evitar la verdad y la justicia. Deseo podamos juntarnos los 3 para hacer frente a esto y cualquier otro embate que el futuro nos traiga”, reclamó Makintach.

Al no recibir contestación por parte de los otros jueces, la mujer ironizó y calificó de “verdadera infamia” a las acusaciones: “Gracias por la respuesta. Tampoco yo cometí un acto cuestionable. Solo acepté dar de buena fe una entrevista vinculada a la Justicia que pretendía difundir una imagen completamente contraria a la que está resultando (qué ironía!)”.

