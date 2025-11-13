Vero Lozano y qué dijo Johnny Depp sobre La Plata: "Es una ciudad asombrosa"

La visita de Johnny Depp a La Plata no pasó desapercibida, y una de las grandes anfitrionas de su estadía en la Argentina fue Verónica Lozano, quien lo acompañó de cerca durante sus actividades en la Ciudad y en Buenos Aires. La conductora compartió varios momentos con el actor, desde su llegada al país hasta la esperada avant premiere que tuvo lugar en el Teatro Coliseo Podestá, y anoche habló en exclusiva con El Día tras el paso del artista por el edificio Eduardo Wilde, donde funciona la sede central de EDELAP.

“Muy contento de estar en una ciudad muy importante, todo alegría”, contó Lozano sobre las palabras del actor, quien se mostró entusiasmado por el recibimiento que tuvo en la capital bonaerense.

Depp recorrió distintos puntos de La Plata en el marco de la promoción de su nueva película, y fue escoltado en todo momento por un fuerte operativo de seguridad. Lozano, cercana al círculo que organizó su visita, reveló que el actor “lo pasó genial y se mostró muy agradecido con el cariño de la gente”.

Consultada sobre cómo fue recibirlo en el país, la conductora de Cortá por Lozano expresó: “Lo recibimos con todo, muy feliz”. Según trascendió, durante su paso por Buenos Aires, el actor fue agasajado con comidas típicas y reuniones íntimas: disfrutó de empanadas, fideos a la carbonara y un postre con durazno tibio, helado y crocante, acompañado por vino argentino.

Ya en La Plata, Depp se mostró sorprendido por la arquitectura y el ambiente de la ciudad. Al ser consultado por un periodista sobre su impresión, lanzó un breve pero elocuente “It’s amazing”, que en español es "es asombrosa".

La conductora, que fue una de las anfitrionas más cercanas al actor durante su estadía, aseguró que la visita fue “una experiencia hermosa” y que Depp “se sintió muy cómodo”.