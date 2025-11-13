Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Hoy pedí gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Espectáculos |Furor por la visita del actor y director

Vero Lozano y qué dijo Johnny Depp sobre La Plata: "Es una ciudad asombrosa"

13 de Noviembre de 2025 | 11:39

Escuchar esta nota

La visita de Johnny Depp a La Plata no pasó desapercibida, y una de las grandes anfitrionas de su estadía en la Argentina fue Verónica Lozano, quien lo acompañó de cerca durante sus actividades en la Ciudad y en Buenos Aires. La conductora compartió varios momentos con el actor, desde su llegada al país hasta la esperada avant premiere que tuvo lugar en el Teatro Coliseo Podestá, y anoche habló en exclusiva con El Día tras el paso del artista por el edificio Eduardo Wilde, donde funciona la sede central de EDELAP.

Muy contento de estar en una ciudad muy importante, todo alegría”, contó Lozano sobre las palabras del actor, quien se mostró entusiasmado por el recibimiento que tuvo en la capital bonaerense.

Depp recorrió distintos puntos de La Plata en el marco de la promoción de su nueva película, y fue escoltado en todo momento por un fuerte operativo de seguridad. Lozano, cercana al círculo que organizó su visita, reveló que el actor “lo pasó genial y se mostró muy agradecido con el cariño de la gente”.

Consultada sobre cómo fue recibirlo en el país, la conductora de Cortá por Lozano expresó: “Lo recibimos con todo, muy feliz”. Según trascendió, durante su paso por Buenos Aires, el actor fue agasajado con comidas típicas y reuniones íntimas: disfrutó de empanadas, fideos a la carbonara y un postre con durazno tibio, helado y crocante, acompañado por vino argentino.

Ya en La Plata, Depp se mostró sorprendido por la arquitectura y el ambiente de la ciudad. Al ser consultado por un periodista sobre su impresión, lanzó un breve pero elocuente “It’s amazing”, que en español es "es asombrosa".

LE PUEDE INTERESAR

¡Él Mató a un Policía Motorizado estará en el festejo por el aniversario 143 de La Plata!

LE PUEDE INTERESAR

Todos los detalles sobre la cirugía a la que se sometió Alejandro Fantino 

La conductora, que fue una de las anfitrionas más cercanas al actor durante su estadía, aseguró que la visita fue “una experiencia hermosa” y que Depp “se sintió muy cómodo”. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Johnny Depp, mano a mano con EL DIA: “Crecí identificándome con los desfavorecidos”

Depp, entre una clase magistral y una charla con la gente

Johnny Depp fue declarado “Visitante ilustre” de La Plata: el actor encabezó la masterclass en el Coliseo Podestá
Multimedia

Tags

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

Locura por Johnny Depp, que hoy llega a La Plata: “La gente me mantiene vivo”

Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos

VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Elegir un colegio privado, las opciones de Jardín y Primaria en La Plata: cuotas y costos "extras"
+ Leidas

Padres y alumnos le dieron una brutal paliza a docentes en una escuela de La Plata: la directora terminó hospitalizada

Maratón de vasectomías en La Plata: sin bisturí, sin dolor y en 30 minutos

Estadio remodelado y una inversión millonaria

En la UNLP, Geología e informática se suben al podio de la demanda de profesionales: el ranking completo

El Lobo, sueña ¿Qué necesita para clasificarse a los playoffs?

Es lo más importante que está pasando en la economía argentina y nadie habla de eso

Sangre platense en la Selección

Qué pasará el 19 de noviembre en La Plata: ¿habrá clases en las escuelas de la Región?
Últimas noticias de Espectáculos

¡Él Mató a un Policía Motorizado estará en el festejo por el aniversario 143 de La Plata!

Todos los detalles sobre la cirugía a la que se sometió Alejandro Fantino 

Graciela Alfano reveló el consejo de Ernesto Sabato que le permitió dedicarse a la actuación

Todo lo que tenés que saber sobre el recital de Tan Biónica en Vélez dónde presentará su nuevo álbum "El Regreso"
Deportes
Paro por tiempo indeterminado en Gimnasia: los jugadores no entrenaron hoy y deben jugar el lunes
Más de 20 mil hinchas en el entrenamiento del Seleccionado nacional en España
Sangre platense en la Selección
Los amistosos de la Selección en África
Rulli y Foyth volverán a jugar juntos en la Scaloneta
Policiales
Allanaron la casa de Cristian Tarragona en búsqueda de material de abuso sexual infantil
VIDEO.- Detuvieron a uno de los acusados de disparar y matar a un joven en La Plata: tiene 19 años
Se acerca la hora de la verdad Alegatos en el jury a Julieta Makintach
Conmoción e indignación en La Plata: murió por causas que se analizan y al día siguiente le vaciaron la casa
El infierno del abuso sexual y la necesidad de contar para sanar
La Ciudad
Implementarán en La Plata un programa de prevención de adicciones con abordajes desde la educación inicial
Vero Lozano y qué dijo Johnny Depp sobre La Plata: "Es una ciudad asombrosa"
La Noche de los Museos: cada uno de los circuitos para visitar, en La Plata, Berisso y Ensenada
Padres y alumnos le dieron una brutal paliza a docentes en una escuela de La Plata: la directora terminó hospitalizada
Qué pasará el 19 de noviembre en La Plata: ¿habrá clases en las escuelas de la Región?
Información General
Día Nacional del Director Técnico de Fútbol: por qué se celebra y los grandes que pasaron por La Plata
Ciencia Argentina: usan un virus del resfrío como arma contra el cáncer colorrectal
Alertan que derogar la prohibición de vapeadores sería un grave retroceso
La UNLP otorgará un bono extraordinario de $150.000 a los no docentes
Ulises padece mielomeningocele y lo quieren "echar de su casa": "El lunes podría estar en la calle"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla