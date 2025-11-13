Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Hoy pedí gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Policiales

Allanaron la casa de Cristian Tarragona en búsqueda de material de abuso sexual infantil

El procedimiento se realizó en la vivienda del delantero en la ciudad de Santa Fe. En La Plata es recordado por su paso por Gimnasia

Allanaron la casa de Cristian Tarragona en búsqueda de material de abuso sexual infantil
13 de Noviembre de 2025 | 11:32

Escuchar esta nota

La casa del futbolista Cristian Tarragona, quien se desempeña como delantero en Unión de Santa Fe, fue allanada en el marco de una causa por tenencia de material de abuso sexual infantil.

Según la Agencia Noticias Argentinas, el allanamiento se dio en el marco de una investigación internacional denominada “Escudos por la infancia”, que está vinculada al delito de tenencia de material sexual infantil.

Al momento del allanamiento, el jugador se encontraba en su casa junto a varios familiares que residen en el lugar y estaba por irse al entrenamiento.

Si bien no hubo detenidos, se secuestraron varios dispositivos electrónicos.

En La Plata, Cristian Tarragona es recordado por su paso en Gimnasia y Esgrima La Plata.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO.- Detuvieron a uno de los acusados de disparar y matar a un joven en La Plata: tiene 19 años

LE PUEDE INTERESAR

Se acerca la hora de la verdad Alegatos en el jury a Julieta Makintach

La trayectoria de Tarragona

Con 34 años, Cristian Tarragona se sumó en esta temporada a Unión de Santa Fe, convirtiéndose en el decimoquinto club profesional de su carrera.  

En el fútbol argentino jugó en clubes de Primera y Ascenso: Vélez, Gimnasia, Platense, Patronato, Temperley, Independiente Rivadavia, Juventud Unida, Tiro Federal, Santamarina, Alvear y Arsenal. En tanto que en el exterior se desempeñó en el Atlante de México.

Tarragona llegó a Unión como jugador libre, firmando hasta diciembre de 2026 tras finalizar su vínculo con Talleres de Córdoba, un club al que arribó apenas en agosto de 2024. En Talleres, el delantero disputó 38 partidos, marcó cinco goles y ganó la Supercopa Internacional.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

Locura por Johnny Depp, que hoy llega a La Plata: “La gente me mantiene vivo”

Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos

VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Elegir un colegio privado, las opciones de Jardín y Primaria en La Plata: cuotas y costos "extras"
+ Leidas

Padres y alumnos le dieron una brutal paliza a docentes en una escuela de La Plata: la directora terminó hospitalizada

Maratón de vasectomías en La Plata: sin bisturí, sin dolor y en 30 minutos

Estadio remodelado y una inversión millonaria

En la UNLP, Geología e informática se suben al podio de la demanda de profesionales: el ranking completo

El Lobo, sueña ¿Qué necesita para clasificarse a los playoffs?

Qué pasará el 19 de noviembre en La Plata: ¿habrá clases en las escuelas de la Región?

Es lo más importante que está pasando en la economía argentina y nadie habla de eso

Sangre platense en la Selección
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. "No soy actriz": la defensa de Makintach dio a conocer sus alegatos

Hasta las manos: abordó un avión en Ezeiza con 20 paquetes de granola pero 18 contenían cocaína

VIDEO.- Detuvieron a uno de los acusados de disparar y matar a un joven en La Plata: tiene 19 años

Se acerca la hora de la verdad Alegatos en el jury a Julieta Makintach
Información General
Día Nacional del Director Técnico de Fútbol: por qué se celebra y los grandes que pasaron por La Plata
Ciencia Argentina: usan un virus del resfrío como arma contra el cáncer colorrectal
Alertan que derogar la prohibición de vapeadores sería un grave retroceso
La UNLP otorgará un bono extraordinario de $150.000 a los no docentes
Ulises padece mielomeningocele y lo quieren "echar de su casa": "El lunes podría estar en la calle"
Deportes
Paro por tiempo indeterminado en Gimnasia: los jugadores no entrenaron hoy y deben jugar el lunes
Más de 20 mil hinchas en el entrenamiento del Seleccionado nacional en España
Sangre platense en la Selección
Los amistosos de la Selección en África
Rulli y Foyth volverán a jugar juntos en la Scaloneta
Espectáculos
Vero Lozano y qué dijo Johnny Depp sobre La Plata: "Es una ciudad asombrosa"
¡Él Mató a un Policía Motorizado estará en el festejo por el aniversario 143 de La Plata!
Todos los detalles sobre la cirugía a la que se sometió Alejandro Fantino 
Graciela Alfano reveló el consejo de Ernesto Sabato que le permitió dedicarse a la actuación
Todo lo que tenés que saber sobre el recital de Tan Biónica en Vélez dónde presentará su nuevo álbum "El Regreso"
La Ciudad
Otro golpe al bolsillo: Absa aumenta la tarifa del agua en La Plata desde diciembre
Todo lo que no viste de la visita de Johnny Depp en La Plata, a las 18:30 en UN DÍA MÁS
Implementarán en La Plata un programa de prevención de adicciones con abordajes desde la educación inicial
Vero Lozano y qué dijo Johnny Depp sobre La Plata: "Es una ciudad asombrosa"
La Noche de los Museos: cada uno de los circuitos para visitar, en La Plata, Berisso y Ensenada

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla