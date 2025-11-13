Allanaron la casa de Cristian Tarragona en búsqueda de material de abuso sexual infantil

La casa del futbolista Cristian Tarragona, quien se desempeña como delantero en Unión de Santa Fe, fue allanada en el marco de una causa por tenencia de material de abuso sexual infantil.

Según la Agencia Noticias Argentinas, el allanamiento se dio en el marco de una investigación internacional denominada “Escudos por la infancia”, que está vinculada al delito de tenencia de material sexual infantil.

Al momento del allanamiento, el jugador se encontraba en su casa junto a varios familiares que residen en el lugar y estaba por irse al entrenamiento.

Si bien no hubo detenidos, se secuestraron varios dispositivos electrónicos.

En La Plata, Cristian Tarragona es recordado por su paso en Gimnasia y Esgrima La Plata.

La trayectoria de Tarragona

Con 34 años, Cristian Tarragona se sumó en esta temporada a Unión de Santa Fe, convirtiéndose en el decimoquinto club profesional de su carrera.

En el fútbol argentino jugó en clubes de Primera y Ascenso: Vélez, Gimnasia, Platense, Patronato, Temperley, Independiente Rivadavia, Juventud Unida, Tiro Federal, Santamarina, Alvear y Arsenal. En tanto que en el exterior se desempeñó en el Atlante de México.

Tarragona llegó a Unión como jugador libre, firmando hasta diciembre de 2026 tras finalizar su vínculo con Talleres de Córdoba, un club al que arribó apenas en agosto de 2024. En Talleres, el delantero disputó 38 partidos, marcó cinco goles y ganó la Supercopa Internacional.