VIDEO. "No soy actriz": la defensa de Makintach dio a conocer sus alegatos

Otro golpe al bolsillo: Absa aumenta la tarifa del agua en La Plata desde diciembre
Otro golpe al bolsillo: Absa aumenta la tarifa del agua en La Plata desde diciembre
Padres y alumnos le dieron una brutal paliza a docentes en una escuela de La Plata: la directora terminó hospitalizada
¡Él Mató a un Policía Motorizado estará en el festejo por el aniversario 143 de La Plata!
Caputo defendió las bandas cambiarias y habló de acumular "reservas, más de las que cualquiera puede estar pensando"
Johnny Depp, mano a mano con EL DIA: “Crecí identificándome con los desfavorecidos”
Allanaron la casa de Cristian Tarragona en búsqueda de material de abuso sexual infantil
Paro por tiempo indeterminado en Gimnasia: los jugadores no entrenaron hoy y deben jugar el lunes
Luis Lobo Medina, el polémico árbitro de Estudiantes vs Argentinos: ¿cómo le fue al Pincha con él?
Qué pasará el 19 de noviembre en La Plata: ¿habrá clases en las escuelas de la Región?
Mañana se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA: hasta hay podés anotarte
Todos los detalles sobre la cirugía a la que se sometió Alejandro Fantino
Maratón de vasectomías en La Plata: sin bisturí, sin dolor y en 30 minutos
La Noche de los Museos: cada uno de los circuitos para visitar, en La Plata, Berisso y Ensenada
VIDEO.- Detuvieron a uno de los acusados de disparar y matar a un joven en La Plata: tiene 19 años
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy jueves 13 de noviembre para aprovechar en La Plata
Día Nacional del Director Técnico de Fútbol: por qué se celebra y los grandes que pasaron por La Plata
Conmoción e indignación en La Plata: murió por causas que se analizan y al día siguiente le vaciaron la casa
Vero Lozano y qué dijo Johnny Depp sobre La Plata: "Es una ciudad asombrosa"
MasterChef Celebrity en problemas: Luis Ventura reveló una información secreta sin cumplir las reglas de contrato
Sigue la ronda con los gobernadores: Adorni y Santilli recibieron a Gustavo Sáenz, de Salta
Fuerte malestar por una presunta estafa a estudiantes en un salón de las afueras de La Plata
El infierno del abuso sexual y la necesidad de contar para sanar
Avanza la creación de un ente para administrar el Cementerio local
Duro descargo de Gianinna Maradona tras su declaración en el jury a la jueza Makintach
Los números de la suerte del jueves 13 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Implementarán en La Plata un programa de prevención de adicciones con abordajes desde la educación inicial
Sesionó Diputados y le dio estado parlamentario al Presupuesto 2026
La Plata, en modo primavera este jueves: se viene un finde veraniego
Macron anticipa que votará en contra del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La magistrada Julieta Makintach enfrenta un pedido formal de destitución en el marco de su actuación durante el juicio por la muerte de Diego Maradona. Durante los alegatos del jury que se lleva a cabo en La Plata, la fiscal general de Necochea, Analía Duarte, actuando en representación de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, solicitó que la jueza sea removida de su cargo.
El pedido se fundamenta en acusaciones de siete faltas graves a la Ley de Magistrados, así como tres supuestos delitos del Código Penal, relacionados con su desempeño en el caso. La solicitud también apunta a que los otros dos jueces del tribunal original que llevó el proceso sean sometidos a jury; se argumenta que “sabían todo” y comparten responsabilidad.
En una de las audiencias, la hija de Maradona, Gianinna Maradona, declaró visiblemente emocionada y criticó con dureza la conducta de Makintach. Señaló que ver las imágenes del juicio —que incluían carteles indicando que no se permitía filmar— resultó para ella “injusto, innecesario” y generó mucho dolor.
Makintach estuvo presente durante el tramo final de la audiencia: vestida de negro y blanco, sentada junto a sus defensores en la sala de audiencias “Nunca Más”, ubicada en el subsuelo del Anexo del Senado bonaerense en la ciudad de La Plata.
La defensa de la jueza Julieta Makintach, acusada de participar en el documental que provocó la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, dio a conocer sus alegatos en el jury y negó que la magistrada sea una “actriz”.
“El escándalo es que me acusen de gesticular, actuar, soy esa que vieron ahí yo no actuó”, afirmó la magistrada.
LE PUEDE INTERESAR
Hasta las manos: abordó un avión en Ezeiza con 20 paquetes de granola pero 18 contenían cocaína
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí