VIDEO. "No soy actriz": la defensa de Makintach dio a conocer sus alegatos

La magistrada Julieta Makintach enfrenta un pedido formal de destitución en el marco de su actuación durante el juicio por la muerte de Diego Maradona. Durante los alegatos del jury que se lleva a cabo en La Plata, la fiscal general de Necochea, Analía Duarte, actuando en representación de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, solicitó que la jueza sea removida de su cargo.

El pedido se fundamenta en acusaciones de siete faltas graves a la Ley de Magistrados, así como tres supuestos delitos del Código Penal, relacionados con su desempeño en el caso. La solicitud también apunta a que los otros dos jueces del tribunal original que llevó el proceso sean sometidos a jury; se argumenta que “sabían todo” y comparten responsabilidad.

En una de las audiencias, la hija de Maradona, Gianinna Maradona, declaró visiblemente emocionada y criticó con dureza la conducta de Makintach. Señaló que ver las imágenes del juicio —que incluían carteles indicando que no se permitía filmar— resultó para ella “injusto, innecesario” y generó mucho dolor.

Makintach estuvo presente durante el tramo final de la audiencia: vestida de negro y blanco, sentada junto a sus defensores en la sala de audiencias “Nunca Más”, ubicada en el subsuelo del Anexo del Senado bonaerense en la ciudad de La Plata.

La defensa de la jueza Julieta Makintach, acusada de participar en el documental que provocó la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, dio a conocer sus alegatos en el jury y negó que la magistrada sea una “actriz”.

“El escándalo es que me acusen de gesticular, actuar, soy esa que vieron ahí yo no actuó”, afirmó la magistrada.

VIDEO: ASÍ FUE EL MOMENTO CUANDO LLEGABA MAKINTACH HOY JUEVES