Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Hoy pedí gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

La Ciudad

Implementarán en La Plata un programa de prevención de adicciones con abordajes desde la educación inicial

Implementarán en La Plata un programa de prevención de adicciones con abordajes desde la educación inicial
13 de Noviembre de 2025 | 12:10

Escuchar esta nota

La Municipalidad de La Plata llevó adelante nuevas actividades orientadas a fortalecer las políticas locales de prevención y abordaje integral de las adicciones.

Por un lado, se desarrolló una jornada destinada a equipos directivos de establecimientos de nivel inicial municipal que sentó las bases para la implementación, en 2026, de un programa innovador de prevención temprana que trabajará con niños y niñas desde los tres años y con las familias en los distintos ámbitos educativos.

Durante el encuentro, que se realizó de forma conjunta con la Secretaría de Educación de la Municipalidad, se presentó la propuesta de incorporar la temática en jardines de infantes, casas del niño y maternales municipales, promoviendo una mirada comunitaria que vincule a las instituciones con los barrios donde están insertas. 

El objetivo es avanzar hacia una segunda instancia de trabajo en diciembre, con una capacitación más específica que brinde herramientas concretas para la elaboración de proyectos institucionales, y articular con los lineamientos educativos vigentes, incorporando la prevención de las adicciones como parte de la formación integral.

Además, la agencia llevó adelante una capacitación para referentes del programa Manzaneras junto a la Secretaría de Desarrollo Social con el objetivo de fortalecer el rol comunitario de estas representantes vecinales, que cumplen una función central en la detección y el acompañamiento de situaciones de vulnerabilidad en los barrios.

En el encuentro se capacitó a cerca de 30 referentes en estrategias de prevención, orientación y asistencia frente a problemáticas vinculadas a las adicciones. Asimismo, la actividad se planteó como una “formación de formadoras” de modo que las participantes puedan transmitir los conocimientos y las herramientas a otras manzaneras.

LE PUEDE INTERESAR

Vero Lozano y qué dijo Johnny Depp sobre La Plata: "Es una ciudad asombrosa"

LE PUEDE INTERESAR

La Noche de los Museos: cada uno de los circuitos para visitar, en La Plata, Berisso y Ensenada

Finalmente, en Los Hornos se desarrolló el segundo encuentro de formación con referentes de iglesias evangélicas, durante el cual se abordaron distintas herramientas de intervención.

Cabe resaltar que las iniciativas se enmarcan en una política pública sostenida del Municipio de La Plata que busca fortalecer el abordaje territorial, promover el trabajo articulado con instituciones y comunidades y consolidar una red de prevención y cuidado frente a las adicciones.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Anses: sigue el pago a jubilados y pensionados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

Locura por Johnny Depp, que hoy llega a La Plata: “La gente me mantiene vivo”

Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos

VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Elegir un colegio privado, las opciones de Jardín y Primaria en La Plata: cuotas y costos "extras"
+ Leidas

Padres y alumnos le dieron una brutal paliza a docentes en una escuela de La Plata: la directora terminó hospitalizada

Maratón de vasectomías en La Plata: sin bisturí, sin dolor y en 30 minutos

Estadio remodelado y una inversión millonaria

En la UNLP, Geología e informática se suben al podio de la demanda de profesionales: el ranking completo

El Lobo, sueña ¿Qué necesita para clasificarse a los playoffs?

Es lo más importante que está pasando en la economía argentina y nadie habla de eso

Sangre platense en la Selección

Qué pasará el 19 de noviembre en La Plata: ¿habrá clases en las escuelas de la Región?
Últimas noticias de La Ciudad

Vero Lozano y qué dijo Johnny Depp sobre La Plata: "Es una ciudad asombrosa"

La Noche de los Museos: cada uno de los circuitos para visitar, en La Plata, Berisso y Ensenada

Padres y alumnos le dieron una brutal paliza a docentes en una escuela de La Plata: la directora terminó hospitalizada

Qué pasará el 19 de noviembre en La Plata: ¿habrá clases en las escuelas de la Región?
Deportes
Paro por tiempo indeterminado en Gimnasia: los jugadores no entrenaron hoy y deben jugar el lunes
Más de 20 mil hinchas en el entrenamiento del Seleccionado nacional en España
Sangre platense en la Selección
Los amistosos de la Selección en África
Rulli y Foyth volverán a jugar juntos en la Scaloneta
Policiales
Allanaron la casa de Cristian Tarragona en búsqueda de material de abuso sexual infantil
VIDEO.- Detuvieron a uno de los acusados de disparar y matar a un joven en La Plata: tiene 19 años
Se acerca la hora de la verdad Alegatos en el jury a Julieta Makintach
Conmoción e indignación en La Plata: murió por causas que se analizan y al día siguiente le vaciaron la casa
El infierno del abuso sexual y la necesidad de contar para sanar
Información General
Día Nacional del Director Técnico de Fútbol: por qué se celebra y los grandes que pasaron por La Plata
Ciencia Argentina: usan un virus del resfrío como arma contra el cáncer colorrectal
Alertan que derogar la prohibición de vapeadores sería un grave retroceso
La UNLP otorgará un bono extraordinario de $150.000 a los no docentes
Ulises padece mielomeningocele y lo quieren "echar de su casa": "El lunes podría estar en la calle"
Espectáculos
Vero Lozano y qué dijo Johnny Depp sobre La Plata: "Es una ciudad asombrosa"
¡Él Mató a un Policía Motorizado estará en el festejo por el aniversario 143 de La Plata!
Todos los detalles sobre la cirugía a la que se sometió Alejandro Fantino 
Graciela Alfano reveló el consejo de Ernesto Sabato que le permitió dedicarse a la actuación
Todo lo que tenés que saber sobre el recital de Tan Biónica en Vélez dónde presentará su nuevo álbum "El Regreso"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla