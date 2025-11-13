Caputo defendió las bandas cambiarias y habló de acumular "reservas, más de las que cualquiera puede estar pensando"

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que las bandas cambiarias están “bien calibradas” y afirmó: “Hay que graduarse primero antes de flotar libremente. No nos agrandemos”.

Al presentarse en la Conferencia de la UIA, y en medio de las discusiones por el Presupuesto 2026 que se debate en comisión en la Cámara de Diputados, Caputo afirmó que no resignarán el “equilibrio fiscal”.

Caputo volvió a defender la política cambiaria oficial ante industriales al sostener: “Para nosotros es mejor una flotación entre bandas que una flotación libre porque las bandas están bien calibradas, en particular el techo de la banda” remarcando que “están en un nivel razonable, sino no habría récord de exportaciones”.

Con el objetivo de reforzar la postura del Gobierno en materia cambiaria, Caputo hizo alusión a una serie de factores que consideran, en el contexto actual, para mantener las bandas cambiarias. Entre estos se refirió a la demanda de dólares en los últimos meses. Al respecto, señaló: “la Argentina tiene una inestabilidad en la demanda de dinero fenomenal. En estos meses hubo una dolarización que no se ha visto en la historia. Hay que graduarse para poder flotar libremente”.

En este sentido, manifestó que “la mayoría de los países no flota libremente, ningún país en desarrollo lo hace” y advirtió: “No nos agrandemos tampoco porque después al primer shock tenemos que poner cepo”.

Sobre este aspecto, comentó: “La microestructura de nuestro mercado es tan chica que inmediatamente cuando enfrentas un shock, sea político, económico, local o internacional, poner un cepo termina siendo algo casi endógeno, porque la situación propia te fuerza a eso” y señaló que “no nos comamos el cuento de que es fácil flotar porque no es así”.

El funcionario también señaló que “muchos países iniciaron su estabilización con bandas cambiarias” y afirmó que en algunos casos “duró muchos años”. En esta línea, sostuvo que “es algo que está probado y es exitoso” al indicar que “es un esquema conocido, no es algo que estamos inventando que no se haya hecho en el pasado”.

Asimismo, el ministro citó el factor político como otro condicionante para justificar las bandas cambiarias al aseverar que tampoco pueden darse “el lujo de flotar libremente con la volatilidad política” que tiene la Argentina y afirmar que “mientras la alternativa siga siendo el comunismo es muy difícil flotar”.

En este marco, expresó que, a diferencia de lo que sucede en otros países, “en la Argentina hay políticos con cierta aceptación que quieren ir para otro lado” y señaló que “la alternativa política tiene que ser más racional”.

En cuanto a las reservas, Caputo sostuvo que “este es el Gobierno que más compró”. “Compramos 29 mil millones”, dijo, aunque reconoció que “se retuvieron menos porque las tuvimos que usar para pagar deuda”. “Lejos de ser algo que subestimamos para nosotros es una prioridad. Queremos acumular reservas para hacer más fuerte el balance del Banco Central porque eso contribuye al proceso de desinflación”, agregó.

En este marco, expresó: “Hoy estamos en una situación que cambió gracias a Dios, ya que se abrieron otras alternativas desde lo financiero. Estamos hablando con bancos, tenemos oportunidades desde el mercado mismo también, incluso hemos tenido requerimientos inversos de los fondos mismos y empresarios por invertir en bonos argentinos”.

Caputo intentó llevar tranquilidad sobre el cumplimiento de los objetivos fijados en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI): “Las metas estaban puestas pensando que teníamos que pagar con reservas los vencimientos de enero, pero hoy eso se resuelve de manera financiera por lo que no hay ningún problema con las metas del FMI ni con acumular reservas”.

Al reforzar su mensaje, Caputo afirmó que acumularán “reservas y probablemente más de las que cualquiera puede estar pensando” y aseveró: “El potencial de acumulación de reservas es muy significativo”.