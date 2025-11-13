Otro golpe al bolsillo: Absa aumenta la tarifa del agua en La Plata desde diciembre
Otro golpe al bolsillo: Absa aumenta la tarifa del agua en La Plata desde diciembre
Padres y alumnos le dieron una brutal paliza a docentes en una escuela de La Plata: la directora terminó hospitalizada
¡Él Mató a un Policía Motorizado estará en el festejo por el aniversario 143 de La Plata!
Caputo defendió las bandas cambiarias y habló de acumular "reservas, más de las que cualquiera puede estar pensando"
Todo lo que no viste de la visita de Johnny Depp en La Plata, a las 18:30 en UN DÍA MÁS
Allanaron la casa de Cristian Tarragona en búsqueda de material de abuso sexual infantil
Paro por tiempo indeterminado en Gimnasia: los jugadores no entrenaron hoy y deben jugar el lunes
Luis Lobo Medina, el polémico árbitro de Estudiantes vs Argentinos: ¿cómo le fue al Pincha con él?
Qué pasará el 19 de noviembre en La Plata: ¿habrá clases en las escuelas de la Región?
Mañana se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA: hasta hay podés anotarte
Todos los detalles sobre la cirugía a la que se sometió Alejandro Fantino
Maratón de vasectomías en La Plata: sin bisturí, sin dolor y en 30 minutos
La Noche de los Museos: cada uno de los circuitos para visitar, en La Plata, Berisso y Ensenada
VIDEO.- Detuvieron a uno de los acusados de disparar y matar a un joven en La Plata: tiene 19 años
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy jueves 13 de noviembre para aprovechar en La Plata
Día Nacional del Director Técnico de Fútbol: por qué se celebra y los grandes que pasaron por La Plata
Conmoción e indignación en La Plata: murió por causas que se analizan y al día siguiente le vaciaron la casa
Vero Lozano y qué dijo Johnny Depp sobre La Plata: "Es una ciudad asombrosa"
MasterChef Celebrity en problemas: Luis Ventura reveló una información secreta sin cumplir las reglas de contrato
Sigue la ronda con los gobernadores: Adorni y Santilli recibieron a Gustavo Sáenz, de Salta
Fuerte malestar por una presunta estafa a estudiantes en un salón de las afueras de La Plata
El infierno del abuso sexual y la necesidad de contar para sanar
Avanza la creación de un ente para administrar el Cementerio local
Duro descargo de Gianinna Maradona tras su declaración en el jury a la jueza Makintach
Los números de la suerte del jueves 13 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Implementarán en La Plata un programa de prevención de adicciones con abordajes desde la educación inicial
Sesionó Diputados y le dio estado parlamentario al Presupuesto 2026
La Plata, en modo primavera este jueves: se viene un finde veraniego
Macron anticipa que votará en contra del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
También ratificó el equilibrio fiscal, en medio del debate del Presupuesto 2026 en el Congreso
Escuchar esta nota
El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que las bandas cambiarias están “bien calibradas” y afirmó: “Hay que graduarse primero antes de flotar libremente. No nos agrandemos”.
Al presentarse en la Conferencia de la UIA, y en medio de las discusiones por el Presupuesto 2026 que se debate en comisión en la Cámara de Diputados, Caputo afirmó que no resignarán el “equilibrio fiscal”.
Caputo volvió a defender la política cambiaria oficial ante industriales al sostener: “Para nosotros es mejor una flotación entre bandas que una flotación libre porque las bandas están bien calibradas, en particular el techo de la banda” remarcando que “están en un nivel razonable, sino no habría récord de exportaciones”.
Con el objetivo de reforzar la postura del Gobierno en materia cambiaria, Caputo hizo alusión a una serie de factores que consideran, en el contexto actual, para mantener las bandas cambiarias. Entre estos se refirió a la demanda de dólares en los últimos meses. Al respecto, señaló: “la Argentina tiene una inestabilidad en la demanda de dinero fenomenal. En estos meses hubo una dolarización que no se ha visto en la historia. Hay que graduarse para poder flotar libremente”.
En este sentido, manifestó que “la mayoría de los países no flota libremente, ningún país en desarrollo lo hace” y advirtió: “No nos agrandemos tampoco porque después al primer shock tenemos que poner cepo”.
Sobre este aspecto, comentó: “La microestructura de nuestro mercado es tan chica que inmediatamente cuando enfrentas un shock, sea político, económico, local o internacional, poner un cepo termina siendo algo casi endógeno, porque la situación propia te fuerza a eso” y señaló que “no nos comamos el cuento de que es fácil flotar porque no es así”.
LE PUEDE INTERESAR
Sigue la ronda con los gobernadores: Adorni y Santilli recibieron a Gustavo Sáenz, de Salta
LE PUEDE INTERESAR
Bolívar: la baja natalidad genera vacantes en los jardines de infantes
El funcionario también señaló que “muchos países iniciaron su estabilización con bandas cambiarias” y afirmó que en algunos casos “duró muchos años”. En esta línea, sostuvo que “es algo que está probado y es exitoso” al indicar que “es un esquema conocido, no es algo que estamos inventando que no se haya hecho en el pasado”.
Asimismo, el ministro citó el factor político como otro condicionante para justificar las bandas cambiarias al aseverar que tampoco pueden darse “el lujo de flotar libremente con la volatilidad política” que tiene la Argentina y afirmar que “mientras la alternativa siga siendo el comunismo es muy difícil flotar”.
En este marco, expresó que, a diferencia de lo que sucede en otros países, “en la Argentina hay políticos con cierta aceptación que quieren ir para otro lado” y señaló que “la alternativa política tiene que ser más racional”.
En cuanto a las reservas, Caputo sostuvo que “este es el Gobierno que más compró”. “Compramos 29 mil millones”, dijo, aunque reconoció que “se retuvieron menos porque las tuvimos que usar para pagar deuda”. “Lejos de ser algo que subestimamos para nosotros es una prioridad. Queremos acumular reservas para hacer más fuerte el balance del Banco Central porque eso contribuye al proceso de desinflación”, agregó.
En este marco, expresó: “Hoy estamos en una situación que cambió gracias a Dios, ya que se abrieron otras alternativas desde lo financiero. Estamos hablando con bancos, tenemos oportunidades desde el mercado mismo también, incluso hemos tenido requerimientos inversos de los fondos mismos y empresarios por invertir en bonos argentinos”.
Caputo intentó llevar tranquilidad sobre el cumplimiento de los objetivos fijados en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI): “Las metas estaban puestas pensando que teníamos que pagar con reservas los vencimientos de enero, pero hoy eso se resuelve de manera financiera por lo que no hay ningún problema con las metas del FMI ni con acumular reservas”.
Al reforzar su mensaje, Caputo afirmó que acumularán “reservas y probablemente más de las que cualquiera puede estar pensando” y aseveró: “El potencial de acumulación de reservas es muy significativo”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí