Hasta las manos: abordó un avión en Ezeiza con 20 paquetes de granola pero 18 contenían cocaína

En el marco de las acciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional para reforzar los controles contra el narcotráfico en terminales aéreas, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a una ciudadana peruana que intentó traficar más de nueve kilogramos de cocaína hacia Europa.
El procedimiento se realizó en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, durante las inspecciones que la fuerza lleva adelante en los puntos de control y registro. En ese contexto, los oficiales detectaron a una pasajera que se disponía a embarcar en el vuelo AF 411 de Air France con destino a la ciudad de París.
Ante respuestas inconsistentes durante la entrevista de rutina, el personal de la PSA, en conjunto con agentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), decidió realizar una requisa más exhaustiva.
Al inspeccionar su equipaje despachado, los efectivos hallaron 20 paquetes de granola, de los cuales 18 contenían una sustancia blanquecina. Las pruebas de campo para clorhidrato de cocaína arrojaron resultado positivo, con un peso total de 9.224 gramos.
La mujer fue detenida, incomunicada y puesta a disposición del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del doctor Marcelo Aguinsky.
