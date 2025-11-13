Todos los detalles sobre la cirugía a la que se sometió Alejandro Fantino 

Alejandro Fantino se sometió a una cirugía programada. Así, en sus redes, el periodista brindó detalles de la intervención. “Listo. En unas horas a casa”, escribió junto a una foto donde se lo veía en una camilla hospitalaria.

Seguidamente, Fantino explicó: “Después de años pasé por esta cirugía para reconstruir mi tendón de Aquiles izquierdo”.

En este sentido, remarcó que tendrá que cuidarse y hacer rehabilitación. “Recuperación larga, pero ya no veo la hora de volver a jugar al tenis y disfrutar el placer del deporte”, cerró el mencionado periodista.

Minutos más tarde compartió una foto junto a todo el equipo de profesionales de la salud que lo acompañaron y atendieron en este proceso y escribió: “Gracias”.

Vale destacar que, Fantino se sometió a la cirugía apenas días después de haber regreso de unos días de vacaciones en compañía de su esposa, su hijo menor, Beltrán Rafael, de 1 año, y un gran grupo de amigos.

El periodista y conductor de Neura y también integrante del canal de stream Carnaval estuvo con su familia en el Caribe, en la paradisíaca ciudad de Cancún, México.