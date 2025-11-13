Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Hoy pedí gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Espectáculos

Todos los detalles sobre la cirugía a la que se sometió Alejandro Fantino 

Todos los detalles sobre la cirugía a la que se sometió Alejandro Fantino 
13 de Noviembre de 2025 | 09:01

Escuchar esta nota

Alejandro Fantino se sometió a una cirugía programada. Así, en sus redes, el periodista brindó detalles de la intervención. “Listo. En unas horas a casa”, escribió junto a una foto donde se lo veía en una camilla hospitalaria. 

Seguidamente, Fantino explicó: “Después de años pasé por esta cirugía para reconstruir mi tendón de Aquiles izquierdo”.

En este sentido, remarcó que tendrá que cuidarse y hacer rehabilitación. “Recuperación larga, pero ya no veo la hora de volver a jugar al tenis y disfrutar el placer del deporte”, cerró el mencionado periodista. 

Minutos más tarde compartió una foto junto a todo el equipo de profesionales de la salud que lo acompañaron y atendieron en este proceso y escribió: “Gracias”.

Vale destacar que, Fantino se sometió a la cirugía apenas días después de haber regreso de unos días de vacaciones en compañía de su esposa, su hijo menor, Beltrán Rafael, de 1 año, y un gran grupo de amigos.

El periodista y conductor de Neura y también integrante del canal de stream Carnaval estuvo con su familia en el Caribe, en la paradisíaca ciudad de Cancún, México.

LE PUEDE INTERESAR

Graciela Alfano reveló el consejo de Ernesto Sabato que le permitió dedicarse a la actuación

LE PUEDE INTERESAR

Todo lo que tenés que saber sobre el recital de Tan Biónica en Vélez dónde presentará su nuevo álbum "El Regreso"

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo, gigante: el pozo sumó 10 millones y se viene un “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Modo QR activo en los micros de La Plata: cómo funciona el nuevo método de pago

Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”

Estudiantes y un duelo bisagra ante Argentinos: depende de sí mismo para avanzar a octavos

Locura por Johnny Depp, que hoy llega a La Plata: “La gente me mantiene vivo”

Casación pidió acelerar el juicio por los Cuadernos

VIDEO. Dos barrios de La Plata en llamas por culpa del delito motorizado

Elegir un colegio privado, las opciones de Jardín y Primaria en La Plata: cuotas y costos "extras"
+ Leidas

Padres y alumnos le dieron una brutal paliza a docentes en una escuela de La Plata: la directora terminó hospitalizada

Maratón de vasectomías en La Plata: sin bisturí, sin dolor y en 30 minutos

Estadio remodelado y una inversión millonaria

En la UNLP, Geología e informática se suben al podio de la demanda de profesionales: el ranking completo

El Lobo, sueña ¿Qué necesita para clasificarse a los playoffs?

Qué pasará el 19 de noviembre en La Plata: ¿habrá clases en las escuelas de la Región?

Es lo más importante que está pasando en la economía argentina y nadie habla de eso

Sangre platense en la Selección
Últimas noticias de Espectáculos

Vero Lozano y qué dijo Johnny Depp sobre La Plata: "Es una ciudad asombrosa"

¡Él Mató a un Policía Motorizado estará en el festejo por el aniversario 143 de La Plata!

Graciela Alfano reveló el consejo de Ernesto Sabato que le permitió dedicarse a la actuación

Todo lo que tenés que saber sobre el recital de Tan Biónica en Vélez dónde presentará su nuevo álbum "El Regreso"
Información General
Día Nacional del Director Técnico de Fútbol: por qué se celebra y los grandes que pasaron por La Plata
Ciencia Argentina: usan un virus del resfrío como arma contra el cáncer colorrectal
Alertan que derogar la prohibición de vapeadores sería un grave retroceso
La UNLP otorgará un bono extraordinario de $150.000 a los no docentes
Ulises padece mielomeningocele y lo quieren "echar de su casa": "El lunes podría estar en la calle"
Deportes
Paro por tiempo indeterminado en Gimnasia: los jugadores no entrenaron hoy y deben jugar el lunes
Más de 20 mil hinchas en el entrenamiento del Seleccionado nacional en España
Sangre platense en la Selección
Los amistosos de la Selección en África
Rulli y Foyth volverán a jugar juntos en la Scaloneta
La Ciudad
Otro golpe al bolsillo: Absa aumenta la tarifa del agua en La Plata desde diciembre
Todo lo que no viste de la visita de Johnny Depp en La Plata, hoy en UN DÍA MÁS
Implementarán en La Plata un programa de prevención de adicciones con abordajes desde la educación inicial
Vero Lozano y qué dijo Johnny Depp sobre La Plata: "Es una ciudad asombrosa"
La Noche de los Museos: cada uno de los circuitos para visitar, en La Plata, Berisso y Ensenada
Policiales
Allanaron la casa de Cristian Tarragona en búsqueda de material de abuso sexual infantil
VIDEO.- Detuvieron a uno de los acusados de disparar y matar a un joven en La Plata: tiene 19 años
Se acerca la hora de la verdad Alegatos en el jury a Julieta Makintach
Conmoción e indignación en La Plata: murió por causas que se analizan y al día siguiente le vaciaron la casa
El infierno del abuso sexual y la necesidad de contar para sanar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla