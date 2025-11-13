Sigue la ronda con los gobernadores: Adorni y Santilli recibieron a Gustavo Sáenz, de Salta

Otro golpe al bolsillo: Absa aumenta la tarifa del agua en La Plata desde diciembre
Desde el Gobierno informaron que el encuentro sirve "para impulsar las reformas que se necesitan"
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, recibieron esta mañana en Casa Rosada al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en el marco de los nuevos contactos que establecieron con los gobernadores tras los cambios en el Gabinete.
"Durante el encuentro, dialogaron sobre la importancia de aprobar la Ley de Presupuesto 2026, que garantiza el equilibrio fiscal, y avanzar en la reforma tributaria, la modernización laboral y el nuevo Código Penal, fundamentales para fomentar la inversión y el trabajo", se informó de manera oficial, y agregaron que "este intercambio es parte de esta nueva etapa de gobierno que tiene como objetivo trabajar con todos los gobernadores y con el Congreso para impulsar las reformas que se necesitan".
En la previa al intercambio, el salteño, quien encarna un vínculo fluctuante con el Poder Ejecutivo, planteó que deben conocerse “las urgencias” de las provincias, y sostuvo que “la falta de federalismo ha evitado” que los gobiernos locales sean competitivos. “Queremos saber qué temas se van a tratar en el Congreso, como por ejemplo Ficha Limpia”, sostuvo en declaraciones a la prensa, y agregó: “Los que vivimos en la provincia sentimos la falta de federalismo, y ver que nuestros hijos se van a Buenos Aires porque en las provincias no hay trabajo”.
Por su parte, pidió medidas de mediano y largo plazo, y destacó la decisión de entablar consensos que transmite el presidente Javier Milei aunque propuso retomar el debate por la coparticipación. “Celebro que de la boca de Milei salió la palabra diálogo y consenso, pero faltó federalismo. No es culpa de este Gobierno, pero tenemos que rediscutir la coparticipación”, sentenció.
“Hay que acabar con que desde Buenos Aires nos guían la agenda política de nuestra provincia, con hectáreas que no nos dejan tocar y pueden dar mucho trabajo. Federalismo es darles la oportunidad a todos de crecer”, remarcó.
Por la tarde está previsto una reunión con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dirigente del Partido Justicialista, pero con buen vínculo con el presidente Milei, que visitará Casa Rosada a las 17hs.
Bolívar: la baja natalidad genera vacantes en los jardines de infantes
Santilli, que ayer visitó la provincia de Entre Ríos y se reunió con Rogelio Frigerio, aspira a completar el contacto con los primeros 10 de los 20 representantes de las provincias que se fotografiaron con el mandatario en el Salón Eva Perón aún con Guillermo Francos y Lisandro Catalán en funciones, para luego volver a convocarlos de manera conjunta.
Hasta el momento, los nuevos funcionarios establecieron contactos con los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, de Catamarca, Raúl Jalil, de San Juan, Marcelo Orrego, de Córdoba, Martín Llaryora, de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y recientemente de Salta, mientras que el viernes viajará a Mendoza para reunirse con Alfredo Cornejo, y cerrará la semana el sábado con una visita a Neuquén, en un primero contacto con Rolando Figueroa. Para la semana próxima esperan poder concluir con los contactos individuales.
