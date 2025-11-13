Intendentes radicales pidieron más fondos

Más de veinte intendentes bonaerenses de la Unión Cívica Radical se reunieron ayer en La Plata para exponer la “crítica situación económica” que atraviesan sus municipios, afectados por la recesión, la caída en la coparticipación y las demoras en la transferencia de fondos provinciales, aseguran.

El encuentro, encabezado por el presidente del Foro de Intendentes Radicales, Maximiliano Suescun (Rauch), tuvo como objetivo solicitarle a la Provincia la posibilidad de recibir asistencia financiera para cumplir con las obligaciones esenciales antes de fin de año.

“Muchos distritos se encuentran en una situación de extrema fragilidad y requieren que la Provincia cumpla con los compromisos asumidos, tanto en materia de obras como de fondos específicos”, expresó Suescun.

Durante la reunión se abordaron temas como la cancelación de deudas por obras ejecutadas y programas en curso, el pago de compromisos atrasados relacionados con los Juegos Bonaerenses, IOMA, IPS y otros convenios específicos, y la posibilidad de recibir anticipos de fondos o recursos extraordinarios.