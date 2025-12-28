Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: mañana en Diagonal 80 Nº817 y en Raiders Jeans y otros puntos de venta

Policiales

Cuádruple crimen de La Plata: mañana se conocerá el veredicto contra los acusados por falso testimonio

Cuádruple crimen de La Plata: mañana se conocerá el veredicto contra los acusados por falso testimonio

roberto acosta / el dia

28 de Diciembre de 2025 | 15:16

Escuchar esta nota

La causa judicial derivada del cuádruple crimen registrado hace 14 años en La Loma culminará este lunes por la mañana. En el tribunal penal de La Plata, se dará a conocer el veredicto contra Marcelo Tagliaferro y Patricia Godoy, las personas acusadas de brindar falsos testimonios que habrían afectado la investigación original y prolongado una detención injusta.

El proceso se inició el pasado 1º de diciembre en el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de La Plata, donde la fiscalía y la querella dieron inicio al debate contra el remisero y la vecina por el delito de falso testimonio agravado, que prevé penas de hasta diez años de prisión.

Con la presencia de fiscales, defensores y una larga lista de testigos que aportaron su relato ante el tribunal, en las audiencias, la fiscalía y la querella expusieron elementos que, según sostienen, dan sustento a la acusación de falso testimonio agravado, mientras que las defensas plantearon su propio enfoque y pidieron absoluciones o penas menores.

El particular damnificado en la causa, Osvaldo Martínez, señaló el impacto que tuvieron los testimonios cuestionados en su vida personal y en el curso de la investigación original, que permaneció abierta durante años antes de llegar a un fallo definitivo en la etapa principal del expediente.

La expectativa gira en torno a la decisión que adoptará el tribunal sobre la responsabilidad penal de los acusados en la distorsión de hechos clave del caso. El veredicto, que se conocerá este lunes por la mañana, pondrá fin a esta fase del juicio y podría derivar en condenas con penas de varios años de prisión, en función de las pruebas y los argumentos presentados por las partes.

UNA MASACRE QUE NO SE OLVIDA

La madrugada del 27 de noviembre de 2011 quedó grabada como una de las más violentas en la historia reciente de la ciudad. En un PH de calle 28 entre 41 y 42 aparecieron asesinadas cuatro mujeres: Susana De Barttole (63), su hija Bárbara Santos (29), la nena Micaela Galle (11) y la amiga de la familia, Marisol Pereyra (35). Golpes, puñaladas, rastros de lucha: la escena fue desoladora y desató una conmoción nacional.

LE PUEDE INTERESAR

Conmoción en La Plata por la muerte del histórico fiscal Marcelo Martini

LE PUEDE INTERESAR

Bronca en La Plata: le robaron la moto en la Av. 44 y los ladrones circulan por el barrio

En ese contexto, el primer sospechoso fue Martínez, pareja de Bárbara. Su detención se apoyó en indicios débiles pero amplificados por una cobertura mediática que lo bautizó como “El Karateca”. Su ADN, sin embargo, no apareció en la escena del crimen. Aun así, y pese a las dudas que crecían en cada pericia, la acusación avanzó.

Las miradas más comprometedoras provinieron de los testimonios que están bajo juicio. Según la investigación instruida por la fiscal Ana Medina, el remisero Tagliaferro declaró primero que, al llevar a Marisol Pereyra al domicilio, vio a un hombre salir a recibirla. No podía identificarlo. Pero horas después, tras ver la imagen de Martínez en los medios, aseguró sin dudas que se trataba de él. Incluso se presentó en la fiscalía acompañando su declaración con la intención de cobrar la recompensa de $300 mil que la Provincia ofrecía por datos relevantes.

Patricia Godoy, vecina de Martínez en Melchor Romero, sostuvo durante la investigación que lo vio llegar “en cuero” a su casa la madrugada del crimen, bajando de un auto desconocido. Esa afirmación reforzó el cuadro acusatorio inicial. Ninguna de las dos declaraciones resistió las pruebas científicas y, más tarde, el tribunal del primer juicio ordenó investigar a ambos testigos por falso testimonio agravado, una figura penal que prevé penas de hasta diez años de prisión.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

Ella pedía en la calle, él era adicto y juntos escribieron una historia distinta

Qué cambiaría en la educación si avanza la Ley de Libertad Educativa

Contra viento y marea, un médico platense unió a nado las Malvinas

A quiénes beneficia la ley para sacar los dólares del colchón

Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof

Muñecos: en 31 y 40 desafío a una clausura

El Lobo busca un delantero y se asegura a Torres

El diluvio inesperado que colapsó parte del AMBA ¿puede repetirse en La Plata?
Últimas noticias de Policiales

Con mariposas y dibujos: así será el homenaje a Kim junto al capibara gigante creado por Drako

Incendio generó alarma en un barrio de La Plata

Conmoción en La Plata por la muerte del histórico fiscal Marcelo Martini

Bronca en La Plata: le robaron la moto en la Av. 44 y los ladrones circulan por el barrio
La Ciudad
Con mariposas y dibujos: así será el homenaje a Kim junto al capibara gigante creado por Drako
La falta de agua no da tregua en San Carlos: vecinos juntan baldes de madrugada
Alerta “amarillo” en La Plata por altas temperaturas: cuándo afloja el calor agobiante
Contra viento y marea, un médico platense unió a nado las Malvinas
Los números del Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000 y línea de $300.000
Deportes
Alan Lescano y un insólito momento con sus excompañeros de Gimnasia antes de casarse en Gonnet
Año de transición para Estudiantes de La Plata: tendrá bajas, pero también nuevos jugadores
La agenda deportiva del domingo avanza con actividad internacional: partidos, horarios y TV
Estudiantes: un año marcado por emociones fuertes y dos nuevos títulos a su historial
Desde Brasil siguen de cerca a Román Gómez
Información General
Día de los Santos Inocentes: por qué se celebra el 28 de diciembre y cuál es su trágico origen
El diluvio inesperado que colapsó parte del AMBA ¿puede repetirse en La Plata?
Problemas en la pista de Aeroparque: decenas de vuelos afectados y desviados en el país
En 48 cuotas: cómo es el plan de Banco Provincia para comprar motos directo en la concesionaria
“Stranger Things”: los números detrás del fenómeno
Espectáculos
Polémica y sanción por el video de la hija del Polaco al volante
David Kavlin sufrió dos infartos y un paro cardíaco camino al hospital: fue operado de urgencia
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
Adiós al "Chiqui" Pereyra: el tango pierde a una voz de oro tras un trágico accidente
Murió Brigitte Bardot: adiós a la mítica actriz y ferviente defensora de animales

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla