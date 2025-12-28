Cuádruple crimen de La Plata: mañana se conocerá el veredicto contra los acusados por falso testimonio
La causa judicial derivada del cuádruple crimen registrado hace 14 años en La Loma culminará este lunes por la mañana. En el tribunal penal de La Plata, se dará a conocer el veredicto contra Marcelo Tagliaferro y Patricia Godoy, las personas acusadas de brindar falsos testimonios que habrían afectado la investigación original y prolongado una detención injusta.
El proceso se inició el pasado 1º de diciembre en el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de La Plata, donde la fiscalía y la querella dieron inicio al debate contra el remisero y la vecina por el delito de falso testimonio agravado, que prevé penas de hasta diez años de prisión.
Con la presencia de fiscales, defensores y una larga lista de testigos que aportaron su relato ante el tribunal, en las audiencias, la fiscalía y la querella expusieron elementos que, según sostienen, dan sustento a la acusación de falso testimonio agravado, mientras que las defensas plantearon su propio enfoque y pidieron absoluciones o penas menores.
El particular damnificado en la causa, Osvaldo Martínez, señaló el impacto que tuvieron los testimonios cuestionados en su vida personal y en el curso de la investigación original, que permaneció abierta durante años antes de llegar a un fallo definitivo en la etapa principal del expediente.
La expectativa gira en torno a la decisión que adoptará el tribunal sobre la responsabilidad penal de los acusados en la distorsión de hechos clave del caso. El veredicto, que se conocerá este lunes por la mañana, pondrá fin a esta fase del juicio y podría derivar en condenas con penas de varios años de prisión, en función de las pruebas y los argumentos presentados por las partes.
La madrugada del 27 de noviembre de 2011 quedó grabada como una de las más violentas en la historia reciente de la ciudad. En un PH de calle 28 entre 41 y 42 aparecieron asesinadas cuatro mujeres: Susana De Barttole (63), su hija Bárbara Santos (29), la nena Micaela Galle (11) y la amiga de la familia, Marisol Pereyra (35). Golpes, puñaladas, rastros de lucha: la escena fue desoladora y desató una conmoción nacional.
En ese contexto, el primer sospechoso fue Martínez, pareja de Bárbara. Su detención se apoyó en indicios débiles pero amplificados por una cobertura mediática que lo bautizó como “El Karateca”. Su ADN, sin embargo, no apareció en la escena del crimen. Aun así, y pese a las dudas que crecían en cada pericia, la acusación avanzó.
Las miradas más comprometedoras provinieron de los testimonios que están bajo juicio. Según la investigación instruida por la fiscal Ana Medina, el remisero Tagliaferro declaró primero que, al llevar a Marisol Pereyra al domicilio, vio a un hombre salir a recibirla. No podía identificarlo. Pero horas después, tras ver la imagen de Martínez en los medios, aseguró sin dudas que se trataba de él. Incluso se presentó en la fiscalía acompañando su declaración con la intención de cobrar la recompensa de $300 mil que la Provincia ofrecía por datos relevantes.
Patricia Godoy, vecina de Martínez en Melchor Romero, sostuvo durante la investigación que lo vio llegar “en cuero” a su casa la madrugada del crimen, bajando de un auto desconocido. Esa afirmación reforzó el cuadro acusatorio inicial. Ninguna de las dos declaraciones resistió las pruebas científicas y, más tarde, el tribunal del primer juicio ordenó investigar a ambos testigos por falso testimonio agravado, una figura penal que prevé penas de hasta diez años de prisión.
