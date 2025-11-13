Tras gozar un día libre, Gimnasia vuelve al trabajo

Los jugadores de Gimnasia, después de gozar el miércoles libre, por decisión del encuentrenador Fernando Zaniratto, comenzarán hoy la semana de trabajo, de cara al último partido del torneo Clausura, que se producirá el lunes a partir de las 19:30 ante Platense, en Vicente López.

Lejos del parate que llevaron adelante hace algunos días ante la falta de pago, la actual pausa se debió a una decisión pura y exclusiva deltécnico.

Tal es así que Fernando Zaniratto repitió lo hecho después de ganarle a River, en el Más Monumental.

Aquella vez, los jugadores mens sana se reencontraron un día después del choque para tareas regenerativas y en la jornada posterior quedaron liberados. El caso vuelve a repetirse: triunfo sobre Vélez, práctica y luego descanso. El reencuentro será hoy por la mañana en el predio de Estancia Chica.