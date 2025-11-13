Realizarán una procesión por Rosa Mística en el parque San Martín

Avanza la creación de un ente para administrar el Cementerio local
Avanza la creación de un ente para administrar el Cementerio local
Macri juntó a su tropa del PRO y Milei redefine el organigrama tras el recorte de funciones a Santilli
La Reserva del Lobo venció 2 a 0 a Newell's y se metió entre los ocho mejores
Luis Lobo Medina, el polémico juez para la última fecha ante Argentinos: ¿cómo le fue a Estudiantes con él?
Fuerte malestar por una presunta estafa a estudiantes en un salón de las afueras de La Plata
Sesionó Diputados y le dio estado parlamentario al Presupuesto 2026
La ley de Presupuesto y el pedido de endeudamiento con estado parlamentario: cuándo se debatirá
Cierra el plazo para suscribirse a EL DIA y ganar premios espectaculares: cómo anotarse al sorteo
La UNLP otorgará un bono extraordinario de $150.000 a los no docentes
VIDEO. “Justicia por Agustín”: cortaron la bajada de la autopista por el joven asesinado a balazos en Tolosa
Kinesiólogo condenado en La Plata por abuso sexual a tres pacientes
Escape de gas y fuego en Caballito en la vía pública: “Se propagó en llamas de 12 metros”
Un micro de la línea Oeste fue atacado a piedrazos en las afueras de La Plata: una pasajera se salvó de milagro
Macabro hallazgo en Ensenada: encontraron restos óseos en una calle y buscan develar su origen
Sorpresa en Barrio Aeropuerto por la aparición de una serpiente de más de un metro: qué hacer en estos casos
La Plata sin agua este miércoles: qué barrios están sin suministro por recambio de cañerías y rotura de un acueducto
“El Diablo viste a la moda 2”: se conoció el tráiler de la secuela más esperada
Vecinos de Gonnet y Villa Castells reclamaron por el servicio de ABSA: "Tienen que dar una respuesta"
Murió Dylan, el perro de Alberto Fernández: el emotivo mensaje de despedida
Tensión en pleno centro de La Plata: mujer con discapacidad denunció a repartidores de Rappi por agresiones
Viviana Canosa confesó su romance con un famoso periodista: detalles de su vínculo
VIDEO. El “Jack Sparrow” platense llegó en moto para recibir a Johnny Depp
Escándalo en EEUU: demócratas publican correos sobre Jeffrey Epstein y dicen que Trump "habría estado horas con una víctima" sexual
Leo Suárez pasó sin pena ni gloria por Estudiantes: hace las valijas y se vuelve a México
Nicolás Barros Schelotto, el heredero: “Dar lo mejor para Gimnasia”
Positivo impacto ante la cantidad de shows masivos en la Ciudad
Es hincha de Peñarol: habló el campesino uruguayo que encontró la camiseta de Boca en homenaje a Miguel Russo
Hoy a las 17,30 se realizará la “procesión de las rosas” alrededor del Parque San Martín, por Rosa Mística. Luego, se realizará una misa con la bendición de rosas y coronación de la Virgen en el templo parroquial de 54 entre 22 y 23. Presidirá la ceremonia el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara. Piden alimentos no perecederos y galletitas dulces para donar a Cáritas parroquial.
