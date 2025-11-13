“EE UU no vino a ayudar sino a hacer un negocio”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, acusó directamente al gobierno de Estados Unidos de haber intervenido en la política argentina antes de las elecciones de octubre y de haber obtenido beneficios económicos a partir del respaldo a la gestión de Javier Milei.

“El gobierno estadounidense no vino a ayudar a la Argentina, sino a hacer un negocio”, afirmó Kicillof en un extenso mensaje que publicó en redes sociales.

Según sostuvo el gobernador, “en las semanas previas a las elecciones nacionales, asistimos a una intervención directa sobre nuestra democracia”.

