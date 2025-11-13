Estudiantes de Medicina se destacaron en Mendoza

Los estudiantes de la facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata tuvieron una destacada participación en las IX Olimpíadas Académicas de Estudiantes de Medicina del Ciclo Clínico 2025, que se realizaron entre el 7 y 9 de noviembre en la Universidad Nacional de Cuyo.

La competencia tiene como objetivo convocar cada año a los estudiantes de mejor rendimiento del sexto año de las distintas facultades de Medicina del país, y este año fue organizada por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo.

La Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP fue la más premiada, consolidándose como la casa de estudios superiores con mayor cantidad de logros obtenidos.

Los participantes obtuvieron cinco premios en las distintas categorías. En Cultura General, el primer y segundo puesto fueron para Francisco Silvetti y Octavio Rodríguez Gini, respectivamente. En la categoría Examen Individual Medicina, María Paz Molina Aristizábal obtuvo el noveno lugar y Agustina Caporale se ubicó en el décimo. Además, en la Resolución Caso Clínico grupal, quedaron segundos.