Anses: sigue el pago a jubilados y pensionados

Continúan hoy el pago a los jubilados y pensionados de Anses que no superen los haberes mínimos, según informó Anses.

El calendario completo es el siguiente: DNI terminados en 3: hoy; DNI terminados en 4: 14 de noviembre; DNI terminados en 5: 17 de noviembre; DNI terminados en 6: 18 de noviembre; DNI terminados en 7: 19 de noviembre; DNI terminados en 8: 20 de noviembre; DNI terminados en 9: 20 de noviembre.

Para Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo con

DNI terminados en 0 y 1, el 20 de noviembre; DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre; DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre; DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre; DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre.

SUBA

Según se informó desde el organismo de la órbita nacional, en el penúltimo mes del año, a las prestaciones sociales de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) se les aplica una suba del 2,08 por ciento, en concordancia con la inflación registrada en septiembre, que fue del 2,1 por ciento.

Para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.