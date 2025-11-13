Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Mañana, gratis la tarjeta del Súper Cartonazo: pozo de $10 millones y “sale o sale” con 14 aciertos sino hay 15

Espectáculos |EN EL MARCO DE LA GIRA DE PROMOCIÓN DE SU PELÍCULA “MODIGLIANI”, HUBO ACTIVIDADES EN EL SALÓN DORADO Y EN EL COLISEO PODESTÁ

Johnny, un platense más

El actor pisó suelo local y se conmovió con el recibimiento de la gente. “Me han salvado”, dijo desde el balcón municipal, ante una multitud que lo esperó durante horas, luego de que el intendente Julio Alak lo declarara Visitante Ilustre y le diera la Llave de la Ciudad

Johnny, un platense más

Agradecido. Johnny no dejó de agradecer a la gente por el recibimiento que le dio durante su visita a la plata. “Este es un momento que quedará grabado en mi mente para siempre”, dijo, desde el balcón municipal / Iván Campos

María Virginia Bruno

María Virginia Bruno
vbruno@eldia.com

13 de Noviembre de 2025 | 03:45
Edición impresa

Parado en el balcón del Salón Dorado Municipal, con la Catedral dándole marco a un atardecer primaveral, Johnny Depp se pronunció ayer ante una multitud de platenses que, con fotos, carteles y disfraces que permanecieron impolutos a pesar del calor, estaban coreando su nombre y gritando por él. “Este es un momento que quedará grabado en mi mente para siempre”, les regaló, emocionado, tomándose las manos en señal de rezo, y apenas después de haberles agradecido por tanta demostración de amor: “Me han salvado”.

Esas palabras, que se sintieron realmente sinceras en boca de una estrella internacional que ha sido señalada y rechazada por Hollywood en los últimos años, llegaron apenas minutos después de que el intendente de La Plata, Julio Alak, lo reconociera. “Ante miles de testigos que celebran tu obra, tengo el honor de entregarte el diploma que te distingue como visitante ilustre de la ciudad de La Plata y la Llave de la Ciudad”, le dedicó el mandatario.

Una multitud. Desde el mediodía, y sin importar el calor de la jornada, fans de Johnny Depp se acercaron a las inmediaciones de Palacio Municipal para esperar su salida del balcón / Iván Campos

“Me encantaría saber qué abre”, bromeó el protagonista de “Piratas del Caribe”, visiblemente emocionado por la distinción. Aunque con seriedad, se explayó: “Muchas gracias por este enorme privilegio y este honor. La gente es muy cálida aquí. Me ha dado una hermosa bienvenida. El lugar, la cultura, todo esto para mí es una mina de oro. Realmente es algo que no tiene precio”.

De jeans, camisa a cuadros, pañuelos (uno atado al cuello y otro en su pantalón), anteojos de sol, sombrero y la que parece ser su campera de cuero favorita, Johnny se mostró simpático, cercano, incluso hizo chistes en más de una ocasión como cuando dijo que sabía español pero que no lo iba a hablar porque estaba “nervioso” o cuando una fan le gritó un “te amo” y él contestó con un “¡Yes!”, que causó una carcajada general.

"Crecí identificándome con los desfavorecidos"

Depp, entre una clase magistral y una charla con la gente

“¿Qué abre?”. El intendente Julio Alak le hizo entrega de la llave de la Ciudad a Johnny Depp, quien, tras agradecer, bromeó: “me gustaría saber qué abre” / MLP

En el escenario, el también director, músico y artista plástico estaba bien acompañado: lo secundaba el gran Riccardo Scamarcio, uno de los actores más reconocidos y talentosos de Italia y el protagonista de la película que vino a presentar al país: “Modigliani, tres días en Montparnasse”. El intérprete italiano, en su presentación, se disculpó por su español pero lo habló mejor que muchos nativos: “Es un honor estar aquí. Estoy muy feliz y muy honrado de estar con vosotros en esta increíble ciudad”.

Al finalizar el acto que llenó el recinto de funcionarios (había diputados, concejales, empleados municipales y figuras de la cultura nacional) e invitados (entre muchos familiares y amigos se destacó la presencia de Rocambole), Johnny caminó hacia el balcón. Lo hizo lento, parando ante el pedido de fotos y autógrafos de los presentes acreditados, y se dispuso a terminar la larga espera -el evento debía haber empezado a las 17 pero se demoró casi una hora- de los cientos de fanáticos que desde el mediodía lo estaban esperando en las inmediaciones de los dos ingresos al Palacio municipal.

Una estrella en la tierra. Con la humildad de los grandes, Johnny Depp paró cada vez que pudo para atender los pedidos de sus seguidores: firmó autógrafos, se sacó fotos y regaló abrazos / Iván Campos

LARGA Y COLORIDA ESPERA

Ni las altas temperaturas pudieron con la ilusión de los fans que le pusieron la nota de color a la jornada. Con fotos, carteles y disfraces de los personajes más reconocidos de Depp -desde El sombrerero loco al capitán Sparrow-, cientos de seguidores de la estrella de Hollywood quisieron homenajear la llegada de su ídolo a “su casa”. Pero el evento no fue solo para los locales. Si bien los platenses corrieron con ventaja, hubo muchos seguidores que llegaron de diferentes regiones del país, incluso, más allá: entre las cientos de historias que pintaron el colorido marco de un miércoles atípico en la Ciudad, se destacaron las de aquellos que llegaron de otros países, como Brasil y Colombia. Aunque fueron apenas minutos, valieron la pena. El saludo desde el balcón, y los intercambios que el actor tuvo con diferentes personas tanto en el ingreso como el egreso del Palacio, los atesorarán por siempre.

Mucho color. Dos fans disfrazados como los personajes de “Alicia en el país de las maravillas”, en la que Johnny interpreta al sombrero / G. Calvelo

No tuvieron la misma suerte los que eligieron esperarlo en el Pasaje Dardo Rocha: aunque estaba programada su recorrida por el remozado centro de artes, finalmente se canceló a último momento. La decepción de los fans, que coparon las inmediaciones de Plaza San Martín desde temprano, se sintió fuerte.

Las últimas actividades se desarrollaron en el Coliseo Podestá (comenzaron con tres horas de demora) donde los intérpretes ofrecieron una masterclass (ver página 16), antes de dar paso a la primera proyección de “Modigliani, tres días en Montparnasse”.

 

 

