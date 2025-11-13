Pozos y riesgos en la calle 501, una arteria clave en la Zona Norte

Sesionó Diputados y le dio estado parlamentario al Presupuesto 2026
La calle 501 se ha convertido en un foco de conflicto y preocupación para los habitantes de Gorina. La arteria, considerada fundamental por ser la única conexión con el centro de la localidad y con otras avenidas que permiten el desplazamiento a diversos puntos de La Plata, se encuentra en un estado de deterioro alarmante que dificulta seriamente el tránsito vehicular.
Según señalaron los vecinos, la calzada presenta múltiples grietas y roturas que se han transformado en “pozos tremendos”, obligando a los automovilistas a maniobrar con extremo cuidado o a buscar vías alternativas en condiciones similares. Se señala, en particular al tramo que va de 138 a 148. “Está intransitable, no tiene vereda, es imposible pasar. Le hemos pedido al delegado comunal incontables veces que la mejore, pero el arreglo no llega”, afirmó un frentista.
La problemática se vuelve más crítica debido al volumen y la naturaleza del tránsito que soporta la 501. Esta vía es utilizada a diario por automovilistas que se dirigen no solo a distintos barrios de Gorina, sino también hacia la unidad carcelaria del Servicio Penitenciario Bonaerense y al frigorífico de la zona, que limita con Melchor Romero. Además, actúa como un nexo de conexión con las localidades de City Bell y Hernández.
El desgaste de la calzada no es reciente. Los vecinos consignaron que se trata de una arteria que fue arreglada hace “apenas unos años”, pero el trabajo realizado no resistió el paso del tiempo ni el caudal vehicular, empeorando drásticamente su estado en los últimos meses.
Los conductores afectados aseguran que la situación genera graves perjuicios en sus rutinas diarias. “Recorro 2 kilómetros por esta calle y a veces tengo que tomar la 148, que también es un desastre. Toda esta situación genera una demora de más de 10 minutos”, apuntó uno de los damnificados.
