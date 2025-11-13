Discusión y denuncia por el estacionamiento

Sesionó Diputados y le dio estado parlamentario al Presupuesto 2026
“Brutal ataque”, fueron las palabras que eligió una mujer para describir el incidente que se desplegó ayer al mediodía, en la esquina de 12 y 56 con repartidores de la aplicación Rappi.
Según relató el marido, la mujer presenta una discapacidad motriz. Por eso, habían estacionado a pocos metros de la esquina, “en un espacio destinado a personas con discapacidad”, indicó y agregó: “Mi mujer tiene una discapacidad de locomoción del lado izquierdo, por lo tanto, cada vez que vamos a un lugar, buscamos un estacionamiento para personas con esa condición”.
Según recordó el hombre, tras estacionar, un grupo de repartidores de Rappi se opusieron a la presencia del rodado “a gritos e insultos”, detalló.
Según los denunciantes, la discusión “subió de tono” hasta que “los motociclistas increparon y agredieron físicamente a la mujer”.
Rápidamente, se presentaron en el lugar varios policías e inspectores del Municipio.
No obstante, la mujer detalló que luego de lo sucedido fue “trasladada en patrullero a la Comisaría Primera, donde fue notificada por lesiones recíprocas”, señaló.
Ante el cuadro, la mujer manifestó su enojo por la imputación de cargos y expresó que “no es la primera vez que sufre agresionaes de repartidores en La Plata por estacionar en un lugar para personas con discapacidad”.
